Copa do Brasil: jornalista aponta caminho para virada do Atlético-MG

Escrito por Lance! • Publicada em 10/11/2024 - 14:31 • Rio de Janeiro

O Atlético-MG decide a final da Copa do Brasil de 2024, contra o Flamengo, neste domingo, às 16h, na Arena MRV. Ao analisar o confronto, o jornalista Lédio Carmona, dos canais Sportv, apontou o caminho que a equipe mineira deve seguir para reverter a desvantagem do primeiro jogo da decisão, onde foi superada pelo rubro-negro por 3 a 1, no Maracanã, na última semana.

De acordo com o comunicador, a equipe do técnico Gabriel Milito precisa repetir as atuações que realizou contra o Fluminense e River Plate, pela Libertadores desta temporada. Nas duas ocasiões, o alvinegro superou os adversários com o placar necessário para se manter vivo na briga pelo título da Copa do Brasil.

- Será um caldeirão, com estádio lotado, o Galo totalmente empurrado pela torcida. O Galo tem dois modelos de atuação que ele precisa tentar impor hoje contra o Flamengo. O 2 a 0 contra o Fluminense, pela Libertadores, e 3 a 0, contra o River Plate - iniciou o jornalista.

Apesar disso, Lédio alertou sobre a dificuldade de impor um domínio semelhante ao das partidas citadas contra o Flamengo. Para ele, a equipe rubro-negra é melhor que o Fluminense e o River Plate, e por isso, o Atlético-MG deve enfrentar uma dificuldade maior no confronto.

- Tem uma diferença apenas, o Flamengo é melhor que o Fluminense e o River Plate. Então, será preciso jogar um pouco melhor do que essas partidas - concluiu.

A final da Copa do Brasil

A partida decisiva da final da Copa do Brasil entre Atlético-MG e Flamengo acontece neste domingo (10), às 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Para levantar o título dentro de casa, a equipe do técnico Gabriel Milito precisa vencer o confronto por pelo menos dois gols de diferença para levar a disputa para os pênaltis.