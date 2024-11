Copa do Brasil tem o Atlético-MG x Flamengo mais importante desde 1981

Primeiro jogo foi muito disputado e acabou com vitória do Flamengo por 3 a 1 (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Marcio Dolzan • Publicada em 10/11/2024 - 07:30 • Belo Horizonte, MG

Quando o fim da tarde deste domingo chegar, mais uma página da história do futebol brasileiro, e de uma das rivalidades interestaduais mais intensas do país, terá sido escrita. A partir das 16h, Atlético-MG x Flamengo jogam na Arena MRV, em Belo Horizonte, para saber quem ficará com a Copa do Brasil, com os R$ 73,5 milhões dados ao campeão, e com a primeira vaga direta de um clube brasileiro na Libertadores do próximo ano.

Os times carregam uma rivalidade de mais de quatro décadas, que se iniciou com a final do Brasileirão de 1980 e se intensificou em um jogo de desempate na Libertadores do ano seguinte. As duas partidas foram intensas, recheadas de polêmicas e de expulsões (para o time mineiro). Mais de 40 anos depois, ainda são lembradas por torcedores de Atlético-MG e de Flamengo, cada um por óticas bem peculiares.

História dos confrontos à parte, neste domingo o Flamengo entra em campo com uma vantagem considerável. Após vencer a partida de ida, domingo passado, por 3 a 1 no Maracanã, o time pode agora até mesmo perder por placar simples que, mesmo assim, será campeão. Vitória do Atlético-MG por dois gols de diferença leva a decisão para os pênaltis, enquanto um triunfo mineiro a partir de três gols garante o título aos donos da casa.

Apesar da boa vantagem, o técnico do Flamengo, Filipe Luís, alertou ainda no Maracanã que nada está decidido.



— Para o jogo de volta, é como se o placar estivesse 0 a 0 —, declarou o treinador rubro-negro. — Para mim, ainda estamos longe do título. Se formos para Belo Horizonte com o pensamento de nos defender, vamos passar por dificuldades. Temos que jogar para ganhar —, acrescentou.

A julgar pelos treinos, a declaração não foi mera retórica diplomática. Nos últimos dias, Filipe Luís armou o Flamengo praticamente com o mesmo time do jogo de ida, mas com o reforço de Pulgar no meio-campo. A dúvida está no ataque, entre o efetivo Bruno Henrique ou o espontâneo Michael.

Filipe Luís e Gabigol fizeram a diferença no primeiro jogo da final. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Atlético-MG terá mudanças e confia em título da Copa do Brasil

No Atlético-MG, o técnico Gabriel Milito deve promover duas mudanças em relação ao jogo de ida, uma de nome, outra de posicionamento. Guilherme Arana, que jogou próximo aos atacantes no Maracanã, voltará à ala esquerda. Zaracho, por sua vez, deve ocupar a vaga que era de Arana. Assim, Rubens vai para o banco.

Milito confia na reversão do placar. Ainda no Maracanã, ele apontou que o Atlético-MG fez uma boa partida, sobretudo no segundo tempo.

— O resultado de 3 a 1 poderia ser de 3 a 2, pelo menos, porque tivemos situações muito claras. A equipe foi sempre corajosa; teve erros, mas foi corajosa —, considerou o técnico do Atlético- MG — Ainda falta o jogo em casa, com nosso torcedor. Não sabemos o que vai acontecer, mas todos podem ter a certeza de que vamos dar o nosso melhor. Tenho muita confiança nos jogadores, já nos mostraram muitas vezes como se comportam em situações como esta.

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X FLAMENGO

FINAL - JOGO 2 - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: domingo, 10 de novembro de 2024, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte;

📺 Onde assistir: TV Globo (canal aberto), SporTV (canal fechado), Prime Video (streaming) e Premiere (pay-per-view).

🟨 Árbitro: Raphael Claus

🚩 Assistentes: Neuza Inês Back e Danilo Ricardo Simon Manis.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético-MG: Everson; Lyanco, Alonso, Battaglia e Guilherme Arana; Zaracho (Alan Kardec), Otávio, Alan Franco e Scarpa; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro; Pulgar, Evertton Araújo, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique (Michael) e Gabigol. Técnico: Filipe Luís.