A Seleção Brasileira segue sem treinador desde a demissão de Dorival Júnior, após a derrota para a Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Desde então, nomes de alguns treinadores já foram especulados para assumir o cargo, incluindo Abel Ferreira, do Palmeiras. Durante o programa 'Seleção SporTV', o apresentador André Rizek revelou não ser a favor da contratação do português e o comparou com Dunga. Na visão do jornalista, ambos possuem uma característica em comum.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Eu não sou entusiasta da ideia de Abel Ferreira ser o técnico da Seleção Brasileira. Ele poderia fazer um grande trabalho, mas ao assumir o cargo de treinador da Seleção Brasileira, você exerce também o cargo de embaixador da Seleção Brasileira pelo mundo. Por exemplo, o Dunga foi um bom técnico na sua primeira passagem, mas um péssimo embaixador. Ele caiu por ter sido um péssimo embaixador, não por ter sido um mau técnico. Era pancada para todo lado, era sempre um Brasil bélico. E o Abel é semelhante ao Dunga nesse sentido, e sem ter a história do Dunga no futebol brasileiro. O Abel tem como método o conflito, o confronto, e o cargo de técnico da Seleção Brasileira é um cargo de 'paz e amor', de simpatia, de representar o Brasil pelo mundo - disse Rizek.

Quem será o próximo técnico da Seleção Brasileira?

Livre no mercado de transferências, Jorge Jesus tem caminho livre para assinar contrato com a CBF após a saída de Dorival Júnior e a falta de acordo com Carlo Ancelotti, que segue no Real Madrid. O treinador vê o sonho de treinar o Brasil cada vez mais perto. Anteriormente, o vínculo do português com o Al-Hilal fez com que a federação nem abrisse conversa. Além do ex-Flamengo, Abel Ferreira também é cotado para assumir o comando da amarelinha.

continua após a publicidade

No entanto, a reportagem do Lance! apurou que, enquanto a entidade brasileira manteve conversas por Ancelotti, Jorge Jesus não foi procurado oficialmente para treinar a Seleção Brasileira.

Próximos jogos da Seleção Brasileira

05/06/2025 - Equador x Brasil (Eliminatórias)

09/06/2025 - Brasil x Paraguai (Eliminatórias)