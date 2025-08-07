Neto detona participação de Felipe Melo em Palmeiras x Corinthians

O ex-jogador Felipe Melo realizou um discurso motivacional antes da derrota do Palmeiras para o Corinthians por 2 a 0, na última quarta-feira (6), no Allianz Parque. O resultado eliminou o Alviverde das oitavas de final da Copa do Brasil. Após o confronto, o também ex-jogador Neto detonou a postura do antigo volante.

Durante o programa "Donos da Bola", o atual apresentador criticou a postura de Felipe Melo. Para Neto, o ex-jogador aumentou o clima de tensão entre as equipes antes da bola rolar. O clássico paulista foi marcado por muita confusão e pela expulsão de Aníbal Moreno, ainda no primeiro tempo, após uma agressão.

- Vi o Felipe Melo lá. Que por sinal, nunca falei que o Palmeiras é ele. Nunca faltei respeito com o clube. Eu tiro sarro, vou pra dentro e sou sarcástico. Esse cara, que agora tá na Globo, foi lá recebeu um microfone, arregaçou o Corinthians, deixou os jogadores nervosos e pilhou todo mundo. Aí o Aníbal vai lá e dar uma cabeçada no José Martínez. Por quê vocês acham que isso aconteceu? Time pilhado - iniciou o apresentador.

Além disso, Neto também chamou atenção para a postura do atacante Memphis Depay. Ao revelar bastidores do vestiário do Alvinegro, o ex-jogador destacou que o holandês foi peça fundamental para tranquilizar os animos da equipe do Corinthians.

- Lá no vestiário, sei que isso aconteceu, tava todo mundo tava pilhado. Mas o Memphis chegou, reuniu o elenco do Corinthianse falou: "Vamos jogar bola, não viemos aqui para brigar, não vamos entrar nessa parada. E o que o Corinthians fez? Jogou bola - concluiu.

O que disse Felipe Melo?

O consagrado volante foi chamado pela diretoria do Palmeiras para dar um discurso motivacional antes do apito inicial. A beira do gramado, Felipe Melo pediu raça e vontade para os jogadores da equipe de Abel Ferreira.

- Primeiro queria agradecer o carinho de todos vocês. Hoje, todo mundo sabe que é guerra. É poucas ideias. Como a torcida já falou, é cabeça fria e faca nos dentes. Tem que ter muita raiva nessa p**** mesmo. Tamo junto - diz parte do discurso do ex-jogador, que viralizou nas redes sociais.

Corinthians x Palmeiras

A classificação do Timão começou a ser construída no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Na Neo Química Arena, o atacante Memphis Depay foi deciso e marcou o gol da vitória alvinegra, dando assim, uma vantagem do empate para a segunda partida.

No Allianz Parque, Aníbal Moreno foi expulso logo no início do jogo. O cronômetro marcava 13 minutos do primeiro tempo, quando o volante do Palmeiras acertou uma cabeçada em José Martínez. Com um a mais, o Corinthians dominou o confronto e venceu novamente o rival, desta vez por 2 a 0, com gols de Matheus Bidu e Gustavo Henrique.

Agora, o Timão espera o sorteio da próxima fase da Copa do Brasil para saber quem irá enfrentar nas quartas de final. Até o momento, Athletico-PR, Atlético-MG, Fluminense, Botafogo e Bahia são os clubes já classificados.