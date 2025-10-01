Rizek detona atuação de jogador do Corinthians: ‘É isso que dá’
Timão levou o empate no final da partida contra o Internacional
Jogando fora de seus domínios, o Corinthians vencia o Internacional até os 54 minutos da segunda etapa, quando o zagueiro Cacá cometeu um pênalti bobo em Bruno Henrique. Na cobrança, Carbonero empatou o confronto. Após a partida, o jornalista André Rizek detonou a atuação do defensor.
Em suas redes sociais, Rizek reforçou que esse é o preço que se paga por manter um jogador como o Cacá no elenco do Corinthians. O jornalista reforçou que os comentaristas Rômulo Mendonça e Rafael Oliveira alertaram para os riscos que a equipe poderia correr com o zagueiro em campo, durante a transmissão da partida, na Amazon Prime.
André Rizek destacou ainda que não marcaria a penalidade em Bruno Henrique, mas reforçou também que isso descarta o erro do zagueiro no lance. Confira.
Confira o post de André Rizek
Com o empate no final, o Internacional garantiu um ponto importante na disputa contra o rebaixamento e estacionou na 15ª posição, com 29 pontos. Já o timão, desperdiçou a oportunidade de retornar com os três pontos para casa e segue na 13ª posição, com 30 pontos somados.
Como foi Inter x Corinthians?
Texto por: Ulisses Lopresti
O Internacional ensaiou uma pressão nos primeiros minutos da partida e ficou perto de abrir o placar com Alan Patrick. No primeiro minuto, Bernabei fez boa jogada pela lateral, cruzou e o meia finalizou para fora, mas próximo ao gol.
A equipe gaúcha teve mais a posse de bola nos primeiros minutos, mas o Corinthians foi letal na primeira vez em que se lançou ao ataque. Aos nove minutos, Matheuzinho cruzou na medida para Gui Negão cabecear de peixinho, sem chances para Anthoni, e abrir o placar.
O Timão cresceu na partida, e mesmo com muitos desfalques, teve volume de jogo e aparentou um entrosamento inesperado pelo contexto. Hugo, surpresa na escalação, recebeu bom passe de Breno Bidon, entrou na área e ampliou o placar. Rodrigo José Pereira de Lima revisou o lance no VAR e anulou o segundo gol do Corinthians.
A partida ficou morna e o clima nas arquibancadas do Beira-Rio era de insatisfação com a atuação dos mandantes, com muitas vaias da torcida do Internacional. Nos minutos finais da primeira etapa, Óscar Romero empatou, mas a arbitragem anulou o lance no VAR ao entender que Luis Otávio, impedido atrapalhou Hugo Souza, gerando muitas reclamações da equipe gaúcha.
Ramón Díaz, que reencontrou seu ex-clube, promoveu uma mudança tática no Internacional ao colocar o zagueiro Mercado no lugar do meia Óscar Romero. A equipe ganhou intensidade e passou a rondar mais a área adversária.
A segunda etapa foi mais de briga, com muita disputa no meio de campo, do que de inspiração para ambos os lados. Mesmo com mais posse, o Internacional sofria para criar chances reais, enquanto o Corinthians apostava nos contra-ataques, mas também não chegou a finalizar ao gol.
No último minuto, Cacá dividiu com Bruno Henrique dentro da área, e o árbitro foi chamado ao VAR. Após revisão, Rodrigo Jose Pereira de Lima, marcou a penalidade. Carbonero e empatou o duelo.
