menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Web vai à loucura com atuação de titular do Corinthians: ‘Se fosse um país sério’

Clube paulista encara o Internacional pela 26ª rodada do Brasileirão

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/10/2025
20:08
Dorival Júnior soma 10 jogos no comando da equipe (Foto: Gilson Lobo/AGIF)
imagem cameraDorival Júnior escalou Gui Negão entre os titulares para Corinthians x Internacional (Foto: Gilson Lobo/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians saiu na frente do placar contra o Internacional, no confronto desta quarta-feira (1), no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o atacante Gui Negão foi o responsável pelo gol do Timão.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O feito do jovem, de apenas 18 anos, fez os torcedores do clube paulista enlouquecerem nas redes sociais. O jogador tem vivido momento de destaque na equipe de Dorival Júnior, e alcançou a marca de 4 gols na temporada.

A marca contra o Internacional aconteceu ainda no primeiro tempo. O cronômetro da partida marcava 9 minutos, quando Matheusinho recebeu pela direita e acertou um cruzamento preciso na direção da segunda trave. Lá estava, Gui Negão, que de peixinho, balançou as redes. Veja a reação abaixo:

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias