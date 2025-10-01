Web vai à loucura com atuação de titular do Corinthians: ‘Se fosse um país sério’

O Corinthians saiu na frente do placar contra o Internacional, no confronto desta quarta-feira (1), no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o atacante Gui Negão foi o responsável pelo gol do Timão.

O feito do jovem, de apenas 18 anos, fez os torcedores do clube paulista enlouquecerem nas redes sociais. O jogador tem vivido momento de destaque na equipe de Dorival Júnior, e alcançou a marca de 4 gols na temporada.

A marca contra o Internacional aconteceu ainda no primeiro tempo. O cronômetro da partida marcava 9 minutos, quando Matheusinho recebeu pela direita e acertou um cruzamento preciso na direção da segunda trave. Lá estava, Gui Negão, que de peixinho, balançou as redes. Veja a reação abaixo: