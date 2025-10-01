Pênalti? Ex-árbitra bate martelo em polêmica de Internacional x Corinthians

O empate entre Internacional e Corinthians em 1 a 1, desta quarta-feira (1), no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Brasileirão, ficou marcado por uma polêmica de arbitragem. O caso aconteceu na marcação de um pênalti, que originou o gol do Colorado no confronto.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante a transmissão da Amazon Prime, a ex-árbitra Nadine Bastos não concordou com a marcação da penalidade. Vale destacar, que em campo, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima não deu a falta. Contudo, após uma revisão no VAR, ele mudou a chamada.

- Tem a mão, mas eu não vejo impacto, eu não vejo puxão claro. Eu vejo o Bruno Henrique também abrindo a perna e se desequilibrando. Eu não marcaria a penalidade, porque não entendo que teve um impacto claro na ação do Cacá. Não vejo puxão no braço - disse Nadine Basttos.

continua após a publicidade

A polêmica

A partida já se encontrava nos acréscimos do segundo tempo, quando o zagueiro Cacá, do Corinthians, puxou o atacante Bruno Henrique na área. O lance foi marcado após uma revisão no VAR. Veja o lance abaixo:

Internacional x Corinthians

O Internacional ensaiou uma pressão nos primeiros minutos da partida e ficou perto de abrir o placar com Alan Patrick. No primeiro minuto, Bernabei fez boa jogada pela lateral, cruzou e o meia finalizou para fora, mas próximo ao gol.

continua após a publicidade

A equipe gaúcha teve mais a posse de bola nos primeiros minutos, mas o Corinthians foi letal na primeira vez em que se lançou ao ataque. Aos nove minutos, Matheuzinho cruzou na medida para Gui Negão cabecear de peixinho, sem chances para Anthoni, e abrir o placar.

O Timão cresceu na partida, e mesmo com muitos desfalques, teve volume de jogo e aparentou um entrosamento inesperado pelo contexto. Hugo, surpresa na escalação, recebeu bom passe de Breno Bidon, entrou na área e ampliou o placar. Rodrigo José Pereira de Lima revisou o lance no VAR e anulou o segundo gol do Corinthians.

A partida ficou morna e o clima nas arquibancadas do Beira-Rio era de insatisfação com a atuação dos mandantes, com muitas vaias da torcida do Internacional. Nos minutos finais da primeira etapa, Óscar Romero empatou, mas a arbitragem anulou o lance no VAR ao entender que Luis Otávio, impedido atrapalhou Hugo Souza, gerando muitas reclamações da equipe gaúcha.

Ramón Díaz, que reencontrou seu ex-clube, promoveu uma mudança tática no Internacional ao colocar o zagueiro Mercado no lugar do meia Óscar Romero. A equipe ganhou intensidade e passou a rondar mais a área adversária.

A segunda etapa foi mais de briga, com muita disputa no meio de campo, do que de inspiração para ambos os lados. Mesmo com mais posse, o Internacional sofria para criar chances reais, enquanto o Corinthians apostava nos contra-ataques, mas também não chegou a finalizar ao gol.

No último minuto, Cacá dividiu com Bruno Henrique dentro da área, e o árbitro foi chamado ao VAR. Após revisão, Rodrigo Jose Pereira de Lima, marcou a penalidade. Carbonero e empatou o duelo.