Internacional e Corinthians homenageiam idosos antes da partida

Internacional e Corinthians promoveram uma homenagem ao Dia Internacional do Idoso, celebrado sempre em 1º de outubro. Na entrada das duas equipes para o duelo da noite desta quarta-feira (1º), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, os jogadores foram acompanhados por torcedores e torcedoras com mais de 60 anos de idade.

Os acompanhantes dos atletas etavam vestindo uma camisa comemorativa à data criada pela ONU e celebrada nesta quarta-feira (01/10).

Realizada em parceria com o Ministério da Saúde, a iniciativa visa alertar a sociedade sobre as questões do envelhecimento, bem como para a necessidade de proteger e garantir os direitos da população idosa. A ação também visa promover os direitos e dar destaque à importância de combater a discriminação etária e garantir um envelhecimento digno.

Partida vale recuperação para as equipes

No futebol, Inter e Timão chegam precisando se recuperar no Brasileirão. Após a derrota por 3 a 2 no Gre-Nal 448, o Colorado demitiu o técnico Roger Machado e contratou Ramón Díaz, que havia trabalhado com a equipe paulista em 2024 e no Campeonato Paulista deste ano. O argentino estrou no empate em 1 a 1 com o Juventude, no sábado (27). A partida desta quarta é sua primeira no Beira-Rio.

Do lado do Corinthians, o time de Dorival Jr. vem de derrota por virada, por 2 a 1 para o Flamengo, dentro de casa. O jogo foi marcado pela cavadinha de Yuri Alberto em cobrança de pênalti quando o jogo estava 0 a 0. O atacante não joga contra o Colorado, por ter levado o terceiro amarelo. O Timão é 14º com 29 pontos. O Alvirrubro, 15º, com 28.