Rizek compara Flamengo de Filipe Luís com clube europeu

O Flamengo goleou o Corinthians por 4 a 0, no último domingo (27), no Maracanã, pela sexta rodada do Brasileirão. Na ocasião, o jornalista André Rizek ficou impressionado com o desempenho da equipe de Filipe Luís em campo e chegou a compará-la com um clube europeu. Trata-se do Barcelona, da época de Lionel Messi.

O comentário aconteceu durante a partida através de uma publicação no X, antigo Twitter. Em campo, o time rubro-negro dominou as ações de jogo. A facilidade dos subordinados do ex-jogador em neutralizar a equipe corintiana chamou atenção de André Rizek.

- O time do Flamengo já é bom pra caramba. Aí vem o Corinthians, com esse primeiro tempo pífio, e faz parecer o Barcelona do Messi - publicou o jornalista.

Vitória do Flamengo

O triunfo do Rubro-Negro foi constuído com autoridade no Maracanã. Logo aos quatro minutos do primeiro tempo, Everton Cebolinha abriu o placar. Posteriormente, Arrascaeta e Pedro (2) marcaram os outros três gols da goleada do Flamengo contra o Corinthians.

Com a vitória, a equipe do técnico Filipe Luís alcançou a marca de 14 pontos e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. O fato aconteceu devido a um tropeço do Palmeiras na rodada. O time de Abel Ferreira perdeu para o Bahia por 1 a 0, no Allianz Parque.

