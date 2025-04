Pedro faz dois, e Flamengo atropela o Corinthians no Maracanã

O Flamengo goleou o Corinthians por 4 a 0 na tarde deste domingo (27), pela sexta rodada do Brasileirão. No Maracanã, que recebeu 67.501 torcedores, os gols rubro-negros foram marcados por Cebolinha, Arrascaeta e Pedro no primeiro tempo — o mesmo Pedro faria mais um no segundo, de pênalti. De um dos camarotes do Maracanã, Dorival Júnior, novo técnico do Timão, viu uma equipe apática em campo, que em momento algum demonstrou poder de reação.

Como foi Flamengo x Corinthians

O Flamengo atropelou o Corinthians no primeiro tempo. Com muito apoio da torcida no Maracanã, que contou com casa cheia, a equipe de Filipe Luís abriu o placar aos cinco minutos, com Cebolinha. No lance seguinte Pedro mandou a bola na trave. O time carioca voltou a balançar a rede aos 34 minutos, com Arrascaeta, que recebeu assistência de Pedro. Três minutos depois, foi a vez do camisa 9 marcar, o primeiro em seu retorno aos jogos (após se recuperar da lesão no joelho esquerdo).

O gol de Pedro, aliás, saiu após uma falha de Hugo Souza. Os torcedores flamenguistas aproveitaram para provocar o ex-jogador do clube, gritando o seu nome.

A pressão rubro-negra seguiu no segundo tempo. Logo aos dois minutos, Arrascaeta, com o pé esquerdo, mandou a bola no travessão do gol de Hugo. Com a ampla vantagem no marcador, o Flamengo buscou trabalhar a bola, enquanto o Corinthians encontrou dificuldade para sair em contra-ataque.

Aos 14 minutos, De La Cruz, em tabelinha com Pedro, quase marcou o quarto gol rubro-negro. O quarto, no entanto, saiu aos 33'. O árbitro marcou pênalti de Coronado em Arrascaeta, após auxílio do VAR. O atacante bateu forte e ampliou.

O que vem pela frente

Os próximos jogos de Flamengo e Corinthians serão pela terceira fase da Copa do Brasil. O Rubro-Negro vai até São Luís para enfrentar o Botafogo-PB, na próxima quinta-feira (1º de maio). Um dia antes, o Timão visita o Novorizontino.

Pedro também fez o dele na vitória fácil do Flamengo sobre o Corinthians (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 4 X 0 CORINTHIANS

6ª RODADA - BRASILEIRÃO

🗓️ Data e horário: Domingo, 27 de abril de 2025, 16h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio (RJ)

🥅 Gols: Cebolinha (4'/1ºT), Arrascaeta (33'/1ºT) e Pedro (36'/1ºT); Pedro (33'/2ºT)

🟨 Cartão amarelo: Romero (COR)

🏟️ Público: 67.501 (total)

💰 Renda: R$ 4.472.050,00

⚽ ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar (Allan), De la Cruz, Gerson (Matheus Gonçalves) e Arrascaeta (Plata); Cebolinha (Luiz Araújo) e Pedro (Bruno Henrique).

CORINTHIANS (Técnico: Orlando Ribeiro)

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele (Maycon), André Carrillo (José Martínez) e Breno Bidon; Romero (Talles Magno), Memphis Depay (Coronado) e Yuri Alberto.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC)

🖥️VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)