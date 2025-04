Bruno Henrique atinge marca especial com a camisa do Flamengo

A vitória do Flamengo por 4 a 0 contra o Corinthians no Maracanã, na tarde deste domingo (27), contou com um gosto especial para Bruno Henrique. Afinal, o atacante atingiu mais uma marca importante com a camisa rubro-negra: 300 jogos pelo time carioca.

Bruno Henrique, que começou no banco de reservas, entrou na partida aos 35 minutos do segundo tempo, no lugar de Pedro, que marcou dois gols.

Bruno Henrique durante jogo do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Nas redes sociais, o Flamengo enalteceu a marca do jogador. Bruno Henrique, chamado pelos rubro-negros de "rei dos clássicos", é o 3º maior artilheiro do time carioca no século XXI e o 3º maior artilheiro do clube na história do Brasileirão.

Bruno Henrique é alvo de investigação

Fora das quatro linhas, Bruno Henrique é indiciado por suspeita de envolvimento em manipulação de apostas esportivas. A Polícia Federal indiciou o jogador por supostamente ter forçado um cartão amarelo. A advertência foi na partida contra o Santos em 2023. O motivo seria para beneficiar apostadores.

Investigadores encontraram no celular do irmão de Bruno Henrique, Wander Nunes Pinto Júnior, troca de mensagens que comprometeriam o atleta, o colocando diretamente ligado ao suposto esquema de apostas. O rubro-negro foi indiciado por estelionato e fraude em competição esportiva.

Como foi a vitória do Flamengo

O Flamengo atropelou o Corinthians no primeiro tempo. Com muito apoio da torcida no Maracanã, que contou com casa cheia, a equipe de Filipe Luís abriu o placar aos cinco minutos, com Cebolinha. No lance seguinte Pedro mandou a bola na trave. O time carioca voltou a balançar a rede aos 34 minutos, com Arrascaeta, que recebeu assistência de Pedro. Três minutos depois, foi a vez do camisa 9 marcar, o primeiro em seu retorno aos jogos (após se recuperar da lesão no joelho esquerdo).

O gol de Pedro, aliás, saiu após uma falha de Hugo Souza. Os torcedores flamenguistas aproveitaram para provocar o ex-jogador do clube, gritando o seu nome.

A pressão rubro-negra seguiu no segundo tempo. Logo aos dois minutos, Arrascaeta, com o pé esquerdo, mandou a bola no travessão do gol de Hugo. Com a ampla vantagem no marcador, o Flamengo buscou trabalhar a bola, enquanto o Corinthians encontrou dificuldade para sair em contra-ataque.

Aos 14 minutos, De La Cruz, em tabelinha com Pedro, quase marcou o quarto gol rubro-negro. O quarto, no entanto, saiu aos 33'. O árbitro marcou pênalti de Coronado em Arrascaeta, após auxílio do VAR. O atacante bateu forte e ampliou.

