O Corinthians enfrentou uma tarde difícil no Maracanã neste domingo (27) e acabou sendo goleado pelo Flamengo por 4 a 0, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Com amplo domínio desde os primeiros minutos, a equipe carioca construiu a vantagem ainda no primeiro tempo e controlou o jogo até o apito final.

continua após a publicidade

Após o revés, o atacante Yuri Alberto, que esteve em campo durante todo o confronto, comentou o resultado e destacou a necessidade de união do elenco para a sequência da temporada.

- Sabemos que hoje foi um dia difícil para todo mundo que veste essa camisa. O resultado dói, porque a gente trabalha muito para representar bem o Corinthians. O Flamengo teve méritos, começou forte e aproveitou as oportunidades que teve, enquanto nós não conseguimos encaixar nosso jogo. Não é hora de apontar culpados, é hora de assumir como grupo e trabalhar ainda mais - disse Yuri Alberto.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O Corinthians volta a entrar em campo pelo Brasileirão no próximo sábado (3), contra o Internacional, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O confronto é válido pela sétima rodada da competição nacional. Antes disso, encara o Novorizontino, no Jorge Ismael de Biasi, pelo jogo de ida da terceira fase de Copa do Brasil.

- Peço desculpas à torcida, que sempre nos apoia, e que sigam acreditando na gente. Vamos fazer de tudo para reagir já na próxima partida. Confio muito no nosso elenco e sei que temos força para dar a volta por cima. Agradeço a Deus por mais uma partida com saúde e à minha família, que sempre está comigo em todos os momentos - finalizou Yuri.

continua após a publicidade

O Corinthians agora disputa a terceira fase da Copa do Brasil. O próximo compromisso será diante do Novorizontino, na próxima terça-feira (30/04), às 21h30, no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

Corinthians foi goleado pelo Flamengo (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

Torcida do Corinthians e o acesso ao Maracanã

Torcedores do Corinthians tiveram dificuldades para chegar ao Maracanã neste domingo (27). Cerca de 50 ônibus que vinham de São Paulo para o Rio de Janeiro sofreram com atrasos e só entraram no estádio após o intervalo.

Segundo as autoridades do Rio de Janeiro, a demora aconteceu após falhas em um automóvel na região de Duque de Caxias, próximo à capital fluminense. A Polícia Militar, que escoltava as caravanas desde São Paulo, atrasou a liberação para evitar um encontro com torcedores do Flamengo.

Os ônibus eram de caravanas de torcidas organizadas do Corinthians. Na noite deste domingo (27), a Gaviões da Fiel se manifestou nas redes sociais contrariando a versão das autoridades, justificando que os combinados foram respeitados e que houve falta de comprometimento do BEPE (Batalhão de Policiamento em Eventos Esportivos).