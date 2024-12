Com a derrota por 3 a 0 para o Pachuca, pela Copa Intercontinental, na última quarta-feira (11), a temporada do Botafogo finalmente chegou ao fim. Depois de um ano histórico, com a conquista de dois grandes títulos, agora, o foco se torna o planejamento de 2025. A principal dúvida é sobre a permanência ou não de alguns atletas, entre eles, Gatito Fernández. A saída era vista como certa, mas há conversas de renovação entre as partes. A informação foi primeiramente dada pelo portal "Fogãonet", e confirmada pelo Lance!.

Na última janela de transferências, alguns reforços já chegaram com data para deixar o clube, assim como Luiz Henrique e Almada, que buscam o mercado europeu. Alguns ídolos e peças fundamentais do time campeão da América estão em fim de contrato e não têm sua permanência garantida. A expectativa é que cerca de 10 jogadores deixem o clube, e certos nomes já são certos. É o caso de Eduardo, Tchê Tchê, Marçal e Óscar Romero. Além de Pablo e Adryelson, que retornam de empréstimo.

Um dos nomes que teria seu contrato chegando ao fim em 2024 é o de Gatito Fernández. Por ter sido pouco utilizado durante o ano, uma renovação era vista como descartada. Mas, na reta final da temporada, as boas atuações em partidas decisivas mudaram o curso das negociações. Agora, há coversas em andamento para estender o vínculo por mais dois anos.

No Botafogo desde 2016, o goleiro se tornou ídolo da torcida ao ser o único remanescente do período pré-SAF. O paraguaio ocupa o segundo lugar no ranking de atletas em atividade que estão há mais tempo em um clube no Brasil. Com a camisa alvinegra, são 221 jogos em sete anos, sendo destaque da campanha da Libertadores de 2017.

Gatito recebeu algumas sondagens para transferência já na janela anterior, o Vitória foi um dos times interessados, mas o preferiu ficar no Botafogo mesmo hoje sendo opção ao John. Com o clube, o ídolo alvinegro conquistou um Campeonato Carioca, um Brasileirão Série B, uma Libertadores e um Brasileirão Série A.

