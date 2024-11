Rizek aponta méritos de Abel Ferreira e afirma: ‘Maior da história’

O jornalista André Rizek elogiou o trabalho do treinador Abel Ferreira no comando do Palmeiras após a vitória sob o Bahia por 2 a 1, na última quarta-feira (20), na Arena Fonte Nova, pelo Brasileirão. Com o resultado, o Alviverde diminuiu a desvantagem para o líder Botafogo, atualmente em dois pontos. Caso o cenário seja revertido, o técnico português conquistaria o 11º título a frente do clube.

Durante o programa "Seleção Sportv", Rizek associou o sucesso recente do Palmeiras diretamente a presença de Abel Ferreira. Para ele, entre os méritos do português, o principal seria a facilidade que a equipe teve para lidar com cenários turbulentos durante as últimas temporadas. Quando o desempenho dentro de campo decepcionou parte da torcida.

- Um dos grandes méritos, dos muitos, do Abel Ferreira, que para mim já é o maior da história do Palmeiras, indiscutivelmente, é que o alviverde, assim como outros clubes do mundo oscila. Olha o City e o Real Madrid nesta temporada. Qualquer time, por maior que seja oscila, mas as do Palmeiras a oscilação dura muito pouco - iniciou o jornalista.

Além disso, Rizek também destacou que os momentos de oscilação do clube paulista nos últimos anos não se tornaram uma "bola de neve". Em análise, ele destacou a capacidade de Abel em lidar com cenários adversos e consequir sempre dar a volta por cima.

- O que em outros times viraria uma bola de neve, no caso do clube paulista, a oscilação é estancada de forma rápida. Qual foi a crise este ano? Fortaleza e Corinthians em sequência, onde o Palmeiras deixou pontos escapar, e pareceu que a equipe ia deixar a briga pelo título do Brasileiro. Mas pouco tem depois, venceu o Grêmio e o Bahia, na última rodada, e voltou para a disputa. Isso torna a experiência dos secadores, ser algo horrível - concluiu.

Palmeiras na busca do título do Brasileiro

Após ter pedido pontos importantes contra o Fortaleza e o Corinthians, o alviverde contabilizou duas vitórias seguidas sob o Grêmio e o Bahia e acirrou a dispusta pelo título do Brasileiro de 2024. Faltam apenas quatro rodadas para o fim do campeonato e a diferença entre Palmeiras e Botafogo é de apenas dois pontos. Vale destacar, que as equipes se enfrentam na próxima terça-feira (26), às 21h30, no Allianz Parque. A partida pode ser crucial para o título da competição.