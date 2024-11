Palmeiras atualiza situação de titulares lesionados contra o Bahia

O Palmeiras divulgou na tarde desta quinta-feira (23) atualizações médicas do zagueiro Murilo e do meio-campista Felipe Anderson, substituídos com dores durante a vitória sobre o Bahia por 2 a 1, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Assim como os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos em Salvador, Murilo realizou atividades regenerativas na Academia de Futebol e será reavaliado pelo departamento médico do clube nos próximos dias. A tendência, no entanto, é que o jogador seja desfalque contra o Atlético-GO.

Felipe Anderson, que saiu para a entrada de Gabriel Menino aos 30 minutos do segundo tempo, também realizou atividades de recuperação com parte do elenco. A situação do meia, no entanto, não gera preocupações e ele estará à disposição da comissão técnica no jogo do próximo sábado (23).

Palmeiras no Brasileirão

Com a vitória em Salvador, o Palmeiras reduziu para dois pontos a distância para o líder Botafogo, que empatou sem gols com o Atlético-MG na rodada. Assim, os comandados de Abel Ferreira dependem apenas de si para conquistar o tricampeonato, já que ambas as equipes ainda se enfrentam no Brasileirão.

Antes do duelo decisivo, o Palmeiras encara o Atlético-GO no sábado (23), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Palmeiras venceu o Bahia por 2 a 1 e encurtou a distância para o Botafogo, líder do Brasileirão (Foto: Divulgação / Palmeiras)

