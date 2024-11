Antes mesmo do início da 34ª rodada do Brasileirão, as 11h, com o duelo de abertura pós-Data Fifa entre Corinthians e Cruzeiro, o comentarista Paulo Vinicius Coelho cravou os resultados dos jogos do Palmeiras e do Botafogo que aconteceriam mais tarde. Em sua coluna para o UOL, PVC fez uma pequena análise dos jogos e deu seus palpites. Veja as falas do jornalista;

Bahia x Palmeiras

"Na Fonte Nova, equilíbrio absoluto. Cinco vitórias para cada lado e nove empates. A necessidade de vitória é dupla, porque o resultado definirá se o Palmeiras briga pelo título e se o Bahia pode ir para a Libertadores.

O Palmeiras não vence o Bahia, em Salvador, desde 2017. São três empates e um triunfo do Bahia, neste período. Meu palpite: Palmeiras."

Palmeiras venceu o Bahia por 2 a 1, com gols de Flaco López e Veiga (Foto: Divulgação / Palmeiras)

Atlético-MG x Botafogo

"Prévia da final da Libertadores. Ou quase. O Botafogo tenta trazer seus sete convocados de volta e isto pode dificultar o jogo, mesmo sem torcida no Independência.

O último jogo em campo neutro entre os dois clubes, pela Série A, aconteceu em 2013, no Mané Garrincha, em Brasília. Empate por 0 x 0, diante de 3.674 espectadores. Meu palpite: empate."

Atlético-MG e Botafogo empataram em 0 a 0, no Independência (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Como foi a 34ª rodada do Brasileirão?

As 18h, diante do Bahia na Arena Fonte Nova, o Palmeiras cumpriu seu dever de casa e venceu o tricolor. Com um golaço de falta de Raphael Veiga, o Porco virou o placar da partida nos minutos finais e levou os três pontos para casa. Os outros gols foram marcados por Luciano Rodríguez, para o Bahia, e Flaco López empatou para o Palmeiras.

Pressionado com a vitória do rival, o Botafogo precisava vencer o galo para manter a distância de quatro pontos para o Palmeiras, dando mais tranquilidade para enfrentá-los no Allianz Parque.

Botafogo e Galo ficaram no empate sem gols no Independência. Mas, para o Fogão, o prejuízo foi ainda maior que deixar dois pontos pelo caminho. Para a próxima rodada do Brasileirão, contra o Vitória, no Nilton Santos, Artur Jorge não poderá contar com duas peças primordiais no seu time: Luiz Henrique, expulso em confusão generalizada ao fim da partida, e Alexander Barboza, expulso durante o jogo.

