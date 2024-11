Veiga, do Palmeiras, é o meia com mais gols no futebol mundial desde 2020; veja top-3

Raphael Veiga recuperou a boa fase e é um dos líderes da reação do Palmeiras no Brasileirão. Após marcar contra o Bahia de falta, o camisa 23 chegou a 94 gols e lidera a artilharia do futebol mundial entre meio-campistas desde 2020.

O jogador do Verdão está à frente do português Bruno Fernandes, do Manchester United, que soma 91 gols, e do húngaro Daniel Gazdag, do Philadelphia Union, com 89. As informações são do portal "DataFut".

Contratado pelo Palmeiras em 2017, Veiga foi emprestado ao Athletico na temporada seguinte para ganhar experiência. Após retornar ao clube a pedido de Felipão, firmou-se como titular e se tornou o maior goleador da equipe no século.

Ao todo, Raphael Veiga acumula 319 partidas pelo Verdão em sete temporada, contribuindo com 101 gols e 42 assistências. No período, o meia conqustou 11 títulos, incluindo duas Copas Libertadores (2020 e 2021).

Raphael Veiga comemora gol pelo Palmeiras diante do Bahia, na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 34ª rodada do Brasileirão (Foto: Divulgação / Palmeiras)

Em alta no Brasileirão

Após marcar na última rodada, Raphael Veiga chegou a 11 gols e empatou com Pedro, do Flamengo, e Yuri Alberto, do Corinthians, na vice-liderança da artilharia do Brasileirão, que tem o jovem Estêvão, com 12, no topo.

Agora, o camisa 23 tem apenas quatro partidas para assumir a liderança e leva pequena vantagem sobre seu companheiro de equipe, já que é o cobrador oficial de pênaltis do Palmeiras.