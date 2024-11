Jornalista da Globo indica ‘mensagem’ de Gabigol antes de Flamengo x Atlético-MG

Gabigol apareceu no gramado antes de Flamengo x Atlético-MG (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 20:29 • Rio de Janeiro (RJ)

Fora do jogo contra o Atlético-MG, Gabigol apareceu no gramado antes da bola rolar no Maracanã, nesta quarta-feira (13). O jogador vestia uma camisa do Flamengo em modelo retrô, com número 10. O jornalista Henrique Fernandes, da Globo, falou sobre a postura do atacante.

- O Gabigol está passando mensagens nesta presença no gramado. Ele quer ver a reação da torcida, não há dúvida disso. Mas a camisa que ele escolheu não é qualquer uma, ele vem com a 10, que a diretoria tirou dele em tom de punição nesta temporada - começou o jornalista.

- Tem uma mensagem aí também, não há dúvida disso. É uma camisa dos tempos de Zico, dos anos 1980. Na minha cabeça, eu acho que o Gabigol merece uma despedida, mesmo com todo desgaste que aconteceu. Ele conseguiu um último brilho na Copa do Brasil - completou Henrique.

Gabigol foi afastado pelos dirigentes do Flamengo após polêmicas depois do título da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG. Segundo o "ge", o jogador teria reclamado do técnico Filipe Luís após ser comunicado que seria substituído no intervalo da final da Copa do Brasil.

Em nota, o perfil oficial do Rubro-Negro afirmou que os próximos passos do jogador no clube serão definidos por Marcos Braz, vice-presidente de futebol, e pelos representantes do atleta. Agora, a diretoria e o staff de Gabigol estariam trabalhando para uma despedida saudável do clube.