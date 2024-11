Filipe Luís se pronuncia pela primeira vez sobre afastamento de Gabigol no Flamengo

Gabigol comemora gol marcado no jogo de ida da final da Copa do Brasil com Filipe Luís (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 22:50 • Rio de Janeiro (RJ)

Técnico do Flamengo, Filipe Luís fez um pronunciamento sobre a ausência de Gabigol da relação do jogo contra o Atlético-MG. O jogador não participou do empate por uma decisão do clube, que foi divulgada na última terça-feira (14).

- Me entristece profundamente falar sobre um assunto desse depois de ser campeão da Copa do Brasil. Sou extremamente grato à diretoria, ao Gabriel, por tudo o que ele fez pelo clube e por mim. Sobre o afastamento do Gabriel, devido a um episódio ocorrido na final, fui comunicado pelo vice-presidente Marcos Braz de que ele não seria relacionado para esse jogo e para os próximos jogos até segunda ordem. Esse é um assunto total do Marcos Braz e ele vai explicar no momento em que ele achar oportuno.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Logo após o anúncio da diretoria, Gabigol rebateu o comunicado do Flamengo e se colocou à disposição do treinador. No entanto, o camisa 99 apenas entrou no gramado durante o aquecimento de seus companheiros e assistiu ao confronto no camarote do Maracanã.

O Rubro-Negro receberá dois dias de descanso e retoma os treinamentos no sábado (16) visando a partida contra o Cuiabá. Com o empate diante do Atlético-MG, o Mais Querido reassumiu a 4ª colocação com 59 pontos.

Situação de Gabigol indefinida no Flamengo

No último domingo (10), Gabigol anunciou sua saída do Flamengo no fim da temporada, uma vez que seu contrato será encerrado e não houve acordo por uma renovação com o clube. No entanto, a presença do atacante nos próximos jogos do clube está indefinida.

Após o corte do jogador contra o Atlético-MG, o camisa 99 não tem presença garantida nas próximas partidas, assim como um jogo de despedida na reta final do Brasileirão. O Rubro-Negro entra em campo mais cinco vezes em 2024 antes de encerrar o ano.

Gabigol na beira do gramado do Maracanã antes da partida entre Flamengo e Atlético-MG (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)