Roger Flores indica motivo para David Luiz bater pênalti em Flamengo x Atlético-MG

David Luiz perdeu pênalti em Flamengo x Atlético-MG (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 22:52 • Rio de Janeiro (RJ)

Sem Gabigol, afastado pela diretoria, David Luiz bateu um pênalti no jogo entre Flamengo e Atlético-MG, nesta quarta-feira (13). O zagueiro pediu a Carlos Alcaraz para cobrar a penalidade, mas desperdiçou a chance de dar a vitória ao Rubro-Negro. Comentarista da Globo, Roger Flores indicou um possível motivo para a atitude do defensor.

- Acho que é muito mais uma despedida. Acho que o David não fica no Flamengo. Era para fazer um gol, ter o carinho da torcida, ter o reconhecimento. Acho que foi pensando: 'Não sei se vou ter outra oportunidade'. Era um jogo sem tanta responsabilidade, então acho que foi mais isso do que: 'Ah, eu sou o cobrador' - comentou Roger Flores.

Everson defendeu a penalidade de David Luiz aos 35 minutos do primeiro tempo. O Rubro-Negro jogou melhor no Maracanã, criou várias chances de gol, mas parou na falta de pontaria e nas boas defesas do goleiro do Atlético-MG. Com o empate em 0 a 0, o time carioca chegou aos 59 pontos, na 4ª posição, enquanto a equipe mineira tem 42, na 10ª.