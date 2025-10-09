Rivaldo detona arbitragem e aponta time prejudicado

O futebol brasileiro tem sido marcado por diversas polêmicas envolvendo a arbitragem, como nos jogos entre São Paulo x Palmeiras, Red Bull Bragantino x Grêmio, e Internacional x Corinthians. Em entrevista à Betfair, o pentacampeão mundial Rivaldo não poupou críticas.

continua após a publicidade

Questionado sobre as controvérsias das últimas semanas, o ex-jogador voltou a afirmar que não aprova o uso do árbitro de vídeo e considera que o recurso não tem contribuído para reduzir os erros no futebol brasileiro.

— Nunca fui a favor do VAR porque gostaria que fosse como antigamente. Se a tecnologia tivesse vindo para melhorar, mas não vejo assim: continua a mesma coisa ou até pior. Temos quatro, cinco, até seis pessoas analisando o lance e não conseguem ver se foi pênalti ou não, se foi falta, se merece expulsão. Agora tem mais gente errando. Antes era só o árbitro e o bandeirinha, e hoje temos as pessoas que estão lá paradas, no ar-condicionado, olhando o lance, e ainda conseguem errar — disse Rivaldo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Rivaldo completou dando sua opinião sobre uma das polêmicas do fim de semana: a arbitragem do Choque-Rei. Um dos lances mais comentados foi o pênalti não marcado em Gonzalo Tapia, derrubado na área por Allan. O árbitro Ramon Abatti Abel não foi chamado ao monitor do VAR, o que gerou críticas e impediu uma divulgação imediata da comunicação após a partida.

— Também tem a questão de que o juiz, às vezes, também não quer olhar, não quer pedir ajuda ao VAR e toma a responsabilidade totalmente errada, como aconteceu na partida entre São Paulo e Palmeiras. Ali, foi muito claro o pênalti, e o árbitro assumiu o lance e prejudicou o São Paulo. Mesmo com meu carinho especial pelo Palmeiras, vejo que acabaram prejudicando o São Paulo naquele lance — finalizou.

continua após a publicidade

VAR sobre lance em São Paulo x Palmeiras (Foto: reprodução CBF)

CBF divulga áudio do VAR

Após pedido do São Paulo, a CBF divulgou os áudios do VAR do clássico contra o Palmeiras, disputado no domingo (5). O Tricolor solicitou a análise de cinco lances. A partida terminou 3 a 2 para a equipe alviverde, de virada, no Morumbis.

A conversa entre a arbitragem de vídeo e o árbitro de campo sustentou que houve “escorregão acidental” no lance de pênalti em Tapia, do São Paulo.

— Escorregou. A bola está passando. Pode seguir — disse Ramon Abatti Abel.

— É justamente isso. Ele escorrega, o contato é acidental e a bola está saindo da área — respondeu o VAR.

O São Paulo alega que a não marcação interferiu no rumo do confronto. Foram questionados cinco lances: dois pênaltis não marcados em Tapia, a não expulsão de Andreas Pereira, uma falta não assinalada após cotovelada de Gustavo Gómez e uma falta não marcada em zagueiro do Palmeiras na origem do primeiro gol alviverde.

No lance de Andreas Pereira, destacado por dirigentes como Rui Costa e Carlos Belmonte, a discussão tratou da entrada sobre Marcos Antônio. O meio-campista recebeu apenas cartão amarelo.

— Quero ver esse lance — pediu o VAR.

— Tem um contato que não é pleno na canela, posteriormente um contato que é o pé. Deixa eu dar uma olhada se ele despreza a disputa da bola — seguiu.

— É com o pé, com o pé é uma intensidade média e seguimos — informou.

Quanto ao suposto pisão de Gustavo Gómez, a arbitragem alegou que foi sem intenção, também confirmado pelo VAR.

– Pra mim tem o pisão, mas sem intenção. Tem um pisão de disputa – disse Ramon Abatti Abel.

Outro lance de Gómez também foi divulgado. No caso, quanto a um braço do jogador também em Tapia.

– Quando ele vai levantar, toca o cotovelo. Já foi checado, quando vai levantar, atinge o rosto do atleta, mas nenhum gesto adicional, nenhuma ação de cotovelada no adversário – disse Ilber, VAR da partida.