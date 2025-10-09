A CBF divulgou, nesta quinta-feira (9), os áudios do VAR com as polêmicas de arbitragem de São Paulo x Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, muitos torcedores ficaram em choque com os diálogos.

continua após a publicidade

O Verdão venceu por 3 a 2, de virada, em um jogo marcado por lances polêmicos. Um dos pontos centrais foi o pênalti não marcado em Gonzalo Tapia, derrubado na área por Allan. Ramon Abatti Abel não foi ao monitor, o que justificou a ausência de divulgação imediata após o jogo. A revisão não reconheceu a penalidade. A conversa entre a arbitragem de vídeo e o árbitro de campo sustentou que houve “escorregão acidental”.

➡️Gol perdido por jogador emprestado pelo Vasco paralisa web; veja o lance

— Escorregou. A bola está passando. Pode seguir — disse Ramon Abatti Abel.

— É justamente isso. Ele escorrega, o contato é acidental e a bola está saindo da área — respondeu o VAR.

Dos lances divulgados do VAR em São Paulo x Palmeiras, esse foi o mais chocante para os torcedores nas redes sociais. Veja abaixo a reação e os outros áudios do VAR.

continua após a publicidade

Ramon Abatti Abel em São Paulo x Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Veja reação dos torcedores com o áudio do VAR em São Paulo x Palmeiras

Outros áudios do VAR

No lance de Andreas Pereira em São Paulo x Palmeiras, destacado por dirigentes como Rui Costa e Carlos Belmonte, a discussão tratou da entrada sobre Marcos Antônio. O meio-campista recebeu apenas cartão amarelo.

— Quero ver esse lance — pediu o VAR de São Paulo x Palmeiras.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

— Tem um contato que não é pleno na canela, posteriormente um contato que é o pé. Deixa eu dar uma olhada se ele despreza a disputa da bola — seguiu.

continua após a publicidade

— É com o pé, com o pé é uma intensidade média e seguimos — informou.

Quanto ao suposto pisão de Gustavo Gómez em São Paulo x Palmeiras, a arbitragem alegou que foi sem intenção, também confirmado pelo VAR.

– Pra mim tem o pisão, mas sem intenção. Tem um pisão de disputa – disse Ramon Abatti Abel.

Outro lance de Gómez também foi divulgado. No caso, quanto a um braço do jogador também em Tapia durante o clássico entre São Paulo e Palmeiras.

– Quando ele vai levantar, toca o cotovelo. Já foi checado, quando vai levantar, atinge o rosto do atleta, mas nenhum gesto adicional, nenhuma ação de cotovelada no adversário – disse Ilber, VAR da partida.