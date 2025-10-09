Árbitro se queixou de Luciano em São Paulo x Palmeiras: ‘Reclama de ter nascido’

Após muita insistência do São Paulo, a CBF divulgou os áudios do VAR referentes aos lances polêmicos do Choque-Rei da última rodada. Mas além dos pênaltis não marcados e da ausência de cartões, uma parte dos áudios chamou atenção: uma reclamação direcionada a Luciano.

Em um dos trechos, Ramon Abatti Abel se queixa da postura de Luciano em campo. Foi registrado o árbitro dizendo que “ele reclama até de ter nascido”.

– Ah, Luciano! Por favor… Luciano reclama de ter nascido até, é impressionante! Não dá paz. Você vê o que é a complexidade que é apitar no futebol brasileiro? - disse Ramon Abatti Abel.

Luciano reclamou de decisões em campo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Árbitro reclamou de Luciano após entrada de Andreas Pereira

A reclamação de Luciano foi referente a um dos principais lances apontados pelo São Paulo: a falta do vermelho para Andreas Pereira após uma entrada dura em Marcos Antonio.

De acordo com o diálogo entre Ramon Abatti Abel e o VAR, a intensidade da entrada foi média e não seria um lance para vermelho.

No lance de Andreas Pereira, destacado por dirigentes como Rui Costa e Carlos Belmonte, a discussão tratou da entrada sobre Marcos Antônio. O meio-campista recebeu apenas cartão amarelo.

— Quero ver esse lance — pediu o VAR.

— Tem um contato que não é pleno na canela, posteriormente um contato que é o pé. Deixa eu dar uma olhada se ele despreza a disputa da bola — seguiu.

— É com o pé, com o pé é uma intensidade média e seguimos — informou.