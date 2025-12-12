Inteligência artificial proteja Flamengo x Pyramids no Mundial
Após eliminar o Cruz Azul por 2 a 1, o Flamengo volta a campo para enfrentar o Pyramids, do Egito, na semifinal da Copa Intercontinental, e a inteligência artificial CHAT GPT projetou o resultado do confronto decisivo que definirá o adversário do Paris Saint-Germain na final do Mundial.
IA faz palpite para Flamengo x Pyramids
"Considerando o desempenho recente, o nível técnico das equipes e o que normalmente se vê em confrontos entre sul-americanos e africanos em competições internacionais, minha previsão é: Flamengo 2 x 0 Pyramids
O Flamengo chega embalado após eliminar o Cruz Azul e apresenta maior intensidade ofensiva, elenco mais qualificado e maior experiência em jogos decisivos. Também tem mais variações de jogo e costuma ter boa presença ofensiva contra adversários que não pressionam tanto.
O Pyramids é organizado e competitivo, mas costuma ter dificuldades para controlar o ritmo contra equipes mais fortes tecnicamente.
Em mata-mata curto, a tendência é que a qualidade individual do Flamengo (Arrascaeta, De la Cruz, Cebolinha, Pedro – se estiver disponível) faça diferença."
A vitória contra o Cruz Azul trouxe um título inédito para clubes da América do Sul: o Derby das Américas. Em 2024, quando o troféu surgiu, o Pachuca foi o vencedor ao bater o Botafogo por 3 a 0. Depois da conquista, o Flamengo vai pegar o Pyramids para garantir mais uma taça e manter o sonho do bi-mundial vivo nos torcedores.
A bola vai rolar para o confronto decisivo no próximo sábado (13), no estádio Ahmad bin Ali, no Catar, o mesmo onde o Rubro-Negro venceu o Cruz Azul. Se vencer o Pyramids, o Flamengo vai enfrentar o Paris Saint Germain na grande final.
Depois da estreia do Rubro-Negro na Copa Intercontinental, muitos torcedores do Rubro-Negro pediram o jogador Everton Cebolinha como titular na semifinal. O técnico Filipe Luís vai decidir a escalação apenas no dia do jogo.
