Torcedores do Fluminense mandam recado a Zubeldia após derrota para o Vasco
Tricolor saiu na frente, mas Cruz-Maltino virou no Maracanã
O Fluminense perdeu para o Vasco, na noite desta quinta-feira (11), no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Depois da partida, muitos torcedores mandaram recados ao técnico Luis Zubeldía nas redes sociais.
Com belo gol em jogada ensaiada, o Fluminense saiu na frente do Vasco com o colombiano Kevin Serna no primeiro tempo. Na segunda etapa, Rayan empatou para o Cruz-Maltino, e Pablo Vegetti virou nos minutos finais.
Nas redes sociais, muitos torcedores do Fluminense se indignaram com a derrota para o Vasco e mandaram recados ao técnico Luis Zubeldía. Veja os comentários abaixo:
Como foi a derrota do Fluminense para o Vasco
O clássico começou antes do apito inicial. Na entrada dos times em campo, as torcidas de Vasco e Fluminense protagonizaram um espetáculo que esquentou as arquibancadas antes do jogo decisivo. Foi assim que Raphael Claus iniciou o primeiro tempo, sob fumaça de fogos e sinalizadores, e com decibéis elevados por 64.990 tricolores e vascaínos cantando a plenos pulmões.
A primeira chance de perigo foi do Fluminense contra o Vasco. Em jogada de toques rápidos, Samuel trabalhou com Everaldo, que lançou Serna em profundidade. O colombiano encontrou passe para Lucho Acosta, de frente pro gol, finalizar para fora. O lance acendeu o Tricolor, que passou a dominar as ações do jogo a partir de então.
Mesmo com dificuldade de penetrar a defesa rival, o Vasco respondeu aos 15 minutos. Após recuperar a bola no campo de ataque, Puma recebeu a bola invertida e tocou por cobertura na saída de Fábio, mas Thiago Silva fez o corte providencial. No contra-golpe, o Flu subiu rápido com Everaldo, que sofreu a falta de Léo Jardim na entrada da área, punido com cartão amarelo. Na cobrança, em jogada ensaiada, o Tricolor abriu o placar: Renê buscou seu capitão, que escorou para o meio da área para Kevin Serna bater colocado. Fluminense na frente contra o Vasco.
Aos 35, os comandados de Fernando Diniz começaram a reagir em cima dos erros do Flu. Depois de recuperar a bola no campo de ataque, Nuno Moreira abriu com Cauan Barros, na direita, que bateu cruzado, para fora. A chance criou um momento de pressão para o Vasco, que teve escanteios na sequência e conseguiu reter mais a posse. Já aos 45, Andrés Gomez teria sofrido pênalti de Freytes, mas o jogador estava impedido no início da jogada. Nos acréscimos, o camisa 11 voltou a aparecer bem no ataque mas depois de corte ruim de Thiago Silva, bateu por cima do gol de Fábio. Pressão em Vasco x Fluminense.
Precisando do resultado, o Vasco voltou intenso depois do intervalo. Logo aos 5 minutos, após jogada pela esquerda, Nuno cruzou rasteiro encontrou Rayan livre para igualar o placar e levantar a torcida vascaína no Maracanã. Inspirados pelo canto de "time da virada", Andrés Gomez teve chance perigosa, mas parou em boa defesa de Fábio.
O Cruz-Maltino cresceu com o gol e a força emanada da arquibancada, enquanto o Fluminense tentava se recolocar na partida. Conforme o Setor Sul aumentava o som, o time passou a ocupar o campo de ataque, mas não levou perigo ao gol de Léo Jardim. Bonito duelo entre as torcidas de Fluminense e Vasco.
O Vasco, por sua vez, voltou a ameaçar em cabeçada de Pumita, que carimbou a trave e saiu em tiro de meta. Em meio a superioridade adversária, o Flu conseguiu sua primeira chance do segundo tempo em finalização de Keno para defesa segura do goleiro vascaíno. Nos acréscimos, Vegetti, que entrou na segunda etapa, virou o jogo para o Cruz-Maltino. Fluminense sai atrás do Vasco na decisão.
