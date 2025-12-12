Esposas de jogadores do Vasco provocam Fluminense após vitória na Copa do Brasil

O Vasco venceu o Fluminense por 2 a 1, na última quinta-feira (11), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Após o apito final, algumas esposas e namoradas de jogadores do Cruzmaltino aproveitaram o momento para provocar o time tricolor nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Gol de Rayan em Vasco x Fluminense viraliza: 'Craque de bola'

Ao todo, sete companheiras de atletas do Cruzmaltino postaram em uma foto juntas, dentro do Maracanã, realizando o sinal da letra "C". A provocação se refere ao período em que o Fluminense disputou a terceira divisão do futebol brasileiro.

Estavam presentes na foto as parceiras de Nunu Moreira (Inês Afonso), Cauan Barros (Thays Barros), David (Bathânia Nohatto), Rayan (Duda Santos), Matheus Carvalho (Rayssa Morin) e Andrés Gomes. Veja a imagem abaixo:

continua após a publicidade

Esposas de jogadores do Vasco provocaram o Fluminense após primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil (Foto: Reprodução)

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Como foi Vasco x Fluminense

Texto por: Sharon Prais

O clássico começou antes do apito inicial. Na entrada dos times em campo, as torcidas de Vasco e Fluminense protagonizaram um espetáculo que esquentou as arquibancadas antes do jogo decisivo. Foi assim que Raphael Claus iniciou o primeiro tempo, sob fumaça de fogos e sinalizadores, e com decibéis elevados por 64.990 tricolores e vascaínos cantando a plenos pulmões.

A primeira chance de perigo foi do Fluminense. Em jogada de toques rápidos, Samuel trabalhou com Everaldo, que lançou Serna em profundidade. O colombiano encontrou passe para Lucho Acosta, de frente pro gol, finalizar para fora. O lance acendeu o Tricolor, que passou a dominar as ações do jogo a partir de então.

continua após a publicidade

Mesmo com dificuldade de penetrar a defesa rival, o Vasco respondeu aos 15 minutos. Após recuperar a bola no campo de ataque, Puma recebeu a bola invertida e tocou por cobertura na saída de Fábio, mas Thiago Silva fez o corte providencial. No contra-golpe, o Flu subiu rápido com Everaldo, que sofreu a falta de Léo Jardim na entrada da área, punido com cartão amarelo. Na cobrança, em jogada ensaiada, o Tricolor abriu o placar: Renê buscou seu capitão, que escorou para o meio da área para Kevin Serna bater colocado.

Aos 35, os comandados de Fernando Diniz começaram a reagir em cima dos erros do Flu. Depois de recuperar a bola no campo de ataque, Nuno Moreira abriu com Cauan Barros, na direita, que bateu cruzado, para fora. A chance criou um momento de pressão para o Vasco, que teve escanteios na sequência e conseguiu reter mais a posse. Já aos 45, Andrés Gomez teria sofrido pênalti de Freytes, mas o jogador estava impedido no início da jogada. Nos acréscimos, o camisa 11 voltou a aparecer bem no ataque mas depois de corte ruim de Thiago Silva, bateu por cima do gol de Fábio.

Precisando do resultado, o Vasco voltou intenso depois do intervalo. Logo aos 5 minutos, após jogada pela esquerda, Nuno cruzou rasteiro encontrou Rayan livre para igualar o placar e levantar a torcida vascaína no Maracanã. Inspirados pelo canto de "time da virada", Andrés Gomez teve chance perigosa, mas parou em boa defesa de Fábio.

O Cruz-Maltino cresceu com o gol e a força emanada da arquibancada, enquanto o Fluminense tentava se recolocar na partida. Conforme o Setor Sul aumentava o som, o time passou a ocupar o campo de ataque, mas não levou perigo ao gol de Léo Jardim.

O Vasco, por sua vez, voltou a ameaçar em cabeçada de Pumita, que carimbou a trave e saiu em tiro de meta. Em meio a superioridade adversária, o Flu conseguiu sua primeira chance do segundo tempo em finalização de Keno para defesa segura do goleiro vascaíno. Nos acréscimos, Vegetti, que entrou na segunda etapa, virou o jogo para o Cruz-Maltino.