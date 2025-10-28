menu hamburguer
Futebol Internacional

Titular do Real Madrid vira desfalque após lesão grave sofrida no El Clásico

Merengues perdem jogador importante por lesão no joelho

3d13ae9e-b840-45f7-842b-b86ec9364191_eu-aspect-ratio-1024-1024
Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 28/10/2025
09:51
Vini Jr discutindo com Raphinha e Yamal (Foto; Oscar del Pozo/AFP)
imagem cameraVini Jr discutindo com Raphinha (Foto; Oscar del Pozo/AFP)
O lateral-direito Dani Carvajal passou por uma artroscopia no joelho direito e deve desfalcar o Real Madrid pelo restante do ano. O capitão merengue sentiu dores após a vitória sobre o Barcelona no último domingo (27), pelo El Clásico, e foi submetido a exames que detectaram uma lesão articular.

A cirurgia, realizada pelo Dr. Manuel Leyes sob supervisão do departamento médico do clube, foi considerada bem-sucedida. O espanhol de 33 anos iniciará o processo de reabilitação nos próximos dias, com previsão inicial de ausência de pelo menos seis semanas — o que pode deixá-lo fora até janeiro de 2026.

O problema ocorreu no mesmo joelho em que Carvajal rompeu dois ligamentos e um tendão em outubro de 2024, lesão que já o havia afastado do restante da última temporada.

Contra o Barcelona, o lateral voltou a atuar após mais de um mês fora por contusão na panturrilha. Sem ele, o técnico Xabi Alonso deve novamente improvisar o uruguaio Fede Valverde na direita, com Trent Alexander-Arnold como outra opção disponível no elenco.

Eder-Militao-e-Carvajal-em-Atletico-de-Madrid-x-Real-Madrid
Carvajal vinha se recuperando de lesão na panturrilha e agora se recupera de cirurgia no joelho (Foto: Javier Soriano/ AFP)

Real Madrid vence Barcelona em clássico com polêmicas

Real Madrid venceu o Barcelona por 2 a 1, no último domingo (26), em partida válida pela décima rodada de La Liga. No El Clásico disputado no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP), os Merengues contaram com o brilho de Kylian Mbappé e Jude Bellingham para vencer os rivais e se manter na liderança do campeonato. Já o Barcelona teve atuação apagada, principalmente de Lamine Yamal, vaiado pela torcida da casa após declarações polêmicas feitas durante a semana.

circulo com pontos dentroTudo sobre

