Titular do Real Madrid vira desfalque após lesão grave sofrida no El Clásico
Merengues perdem jogador importante por lesão no joelho
O lateral-direito Dani Carvajal passou por uma artroscopia no joelho direito e deve desfalcar o Real Madrid pelo restante do ano. O capitão merengue sentiu dores após a vitória sobre o Barcelona no último domingo (27), pelo El Clásico, e foi submetido a exames que detectaram uma lesão articular.
A cirurgia, realizada pelo Dr. Manuel Leyes sob supervisão do departamento médico do clube, foi considerada bem-sucedida. O espanhol de 33 anos iniciará o processo de reabilitação nos próximos dias, com previsão inicial de ausência de pelo menos seis semanas — o que pode deixá-lo fora até janeiro de 2026.
O problema ocorreu no mesmo joelho em que Carvajal rompeu dois ligamentos e um tendão em outubro de 2024, lesão que já o havia afastado do restante da última temporada.
Contra o Barcelona, o lateral voltou a atuar após mais de um mês fora por contusão na panturrilha. Sem ele, o técnico Xabi Alonso deve novamente improvisar o uruguaio Fede Valverde na direita, com Trent Alexander-Arnold como outra opção disponível no elenco.
Real Madrid vence Barcelona em clássico com polêmicas
O Real Madrid venceu o Barcelona por 2 a 1, no último domingo (26), em partida válida pela décima rodada de La Liga. No El Clásico disputado no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP), os Merengues contaram com o brilho de Kylian Mbappé e Jude Bellingham para vencer os rivais e se manter na liderança do campeonato. Já o Barcelona teve atuação apagada, principalmente de Lamine Yamal, vaiado pela torcida da casa após declarações polêmicas feitas durante a semana.
