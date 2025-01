O caso entre Gabigol e Rafaella Santos, irmã de Neymar, teve uma reviravolta após novas informações do Réveillon divulgadas nesta sexta-feira (3). Os dois passaram o ano novo na mesma festa em Trancoso, na Bahia, mas separados. O cenário coloca um fim nos rumores recentes de uma possível reconciliação entre o antigo casal.

De acordo com a apuração do portal "LeoDias", o atual atacante do Cruzeiro passou a noite da virada de ano acompanhado de outra pessoa. Trata-se da modelo Mina Winkel. Os dois foram flagrados juntos no evento, onde Rafaella Santos também estava presente.

A equipe do portal ainda informou que apesar da visível separação, a relação entre o atacante e a irmã de Neymar pareceu boa. Rafaella também teria curtido a noite ao lado de um outro rapaz, ainda não identificado. Todos se comportaram em perfeita harmonia durante o evento.

Reviravolta na relação

No último domingo (29), às vésperas do Réveillon, Rafaella Santos publicou uma sequência de fotos em um clima de romance com Gabigol. Nos registros, ela e o atleta aparecem aos beijos durante uma viagem recente para Tóquio, no Japão. O fato aumentou os rumores de uma possível reconciliação entre os dois.

Contudo, o cenário aparenta ter mudado drasticamente. Vale lembrar, que a publicação da influenciadora não durou muito tempo no ar. Poucos minutos depois, ela apagou o registro. Mesmo assim, as imagens viralizaram na web com a divulgação de prints.

