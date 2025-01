Sormani se revolta com acerto de Gabigol com o Cruzeiro e dispara: ‘Cagão’

O atacante Gabigol encerrou as especulações e confirmou que irá defender o Cruzeiro em 2025. O anúncio do acerto entre as partes aconteceu durante a madrugada da última quarta-feira (1). A notícia não agradou o jornalista Fábio Sormani, que atacou o jogador através de um vídeo nas redes sociais.

O comunicador lamentou a escolha de Gabigol em acertar com o Cruzeiro ao invés do Santos. De acordo com ele, o jogador teria recusado uma proposta de R$ 2 milhões mensais para retornar a Vila Belmiro e a possibilidade de usar a camisa 10, de Pelé.

- A partir de agora, seu Gabriel, eu quero que você se exploda. Porque você abriu mão de um salário de R$ 2 milhões, luvas, contrato de quatro anos e mais o recebimento da camisa 10 do Pelé. Você não sabe quem foi Pelé, talvez nem seu pai saiba - iniciou o jornalista.

Além disso, Sormani também falou sobre o desejo do atleta em conquistar títulos. Para ele, Gabigol teve medo de participar da reconstrução do Santos. A equipe do litoral de São Paulo retornou para e elite do futebol brasileiro nesta temporada, após vencer a Série B em 2024.

- Você disse que queria jogar em um time bom de bola. Porque o seu negócio é ganhar título. Beleza. Concordo com você. Agora, é o seguinte, você é um cagão. Você não acredita no seu futebol. Você não confia no seu poder e capacidade para começar a reconstrução deste Santos - concluiu.

Gabigol no Cruzeiro

O atacante chega ao clube mineiro após meses de especulações sobre o futuro. Desde o anúncio de que não seguiria mais pelo Flamengo, que aconteceu após a conquista da Copa do Brasil de 2024, o atleta foi apontado como alvo de diversos clubes.

Palmeiras e Santos foram outros dois clubes que demonstraram interesse oficial na contratação do jogador. O clube alvinegro chegou a oferecer uma proposta ao atleta, mas recebeu "não" como resposta. Gabigol vai usar a camisa 9 do Cruzeiro.