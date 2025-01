Torcedores do Flamengo reagem a publicação de Gabigol: ‘Deixando de seguir’

Recém-contratado pelo Cruzeiro, o atacante Gabigol começou a publicar coisas relacionadas ao clube mineiro nas redes sociais. Torcedores do Flamengo fãs do atacante reagiram às recentes postagens do centroavante e deixaram de seguir o jogador, que assinou com a Raposa até 2028.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Em 2024, Gabigol viveu momentos de instabilidade dentro de campo, principalmente durante a passagem de Tite no clube. Na última temporada, o jogador atuou em 38 jogos, com oito gols marcados e uma assistência. Na passagem pelo Rubro-Negro, o centroavante conquistou 13 títulos.

Veja os comentários dos torcedores do Flamengo: