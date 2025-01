Em família, Neymar passar virada de ano ao lado de namorada e filhos em Dubai

Neymar celebrou a virada de ano ao lado de familiares e amigos próximos em Dubai. O evento foi marcado por um ambiente íntimo, onde a proximidade com os entes queridos foi a principal atração. O feito marca um novo momento na vida do jogador de futebol, que aparenta ter largado o mundo das festas para focar na construção de uma família ao lado da namorada Bruna Biancardi.

Além da namorada, os dois filhos do jogador, Davi Lucca , de 13 anos, e Mavie, que completou 1 ano recentemente, também estavam na festa. O menino é fruto do relacionamento antigo do atleta com a influenciadora Carol Dantas. Já é menina, é do relacionamento com Bruna Biancardi. Além deles, Neymar também é pai de Helena, de cinco meses, que não esteve presente. A criança passou o ano novo com a mãe Amanda Kimberlly.

Neymar compartilhou momentos da celebração nas redes sociais. Com a felicidade estampada no rosto, o atleta encheu o feed do Instagram com registro ao lado da namorada e dos filhos presentes no evento.

Futuro de Neymar

A chegada de 2025 para marcar um novo ciclo na vida de Neymar. Além de se mostrar mais caseiro nos último meses, o jogador também aguarda a chegada de uma segunda filha com Bruna Biancardi. O casal anunciou a gravidez durante a última semana, nas vésperas do natal de 2024.