Uma declaração de Lucas Paquetá, na noite desta quinta-feira (13), enlouqueceu centenas de torcedores do Flamengo nas redes sociais. O cria do Rubro-Negro abriu o jogo sobre o período em que esteve sob investigação na Inglaterra por suposta má conduta relacionada a apostas esportivas e revelou uma conversa com Filipe Luís.

continua após a publicidade

Em entrevista exibida pelo Jornal Nacional, da TV Globo, Paquetá contou que também chegou a avançar em conversas para retornar ao Flamengo. As tratativas ocorreram em dois momentos distintos — no mais recente, o jogador chegou a falar com Filipe Luís, que já estava na comissão técnica rubro-negra.

➡️Torcedores do Flamengo avaliam troca de ídolo por Neymar: 'Não tem jeito'

- Tive algumas conversas com Filipe Luís, que é um amigo, além do trabalho que ele está fazendo no Flamengo. Eu realmente demonstrei o desejo de voltar e também demonstrei aos meus empresários - revelou o jogador do West Ham.

continua após a publicidade

Nas redes sociais, a fala de Lucas Paquetá mexeu com o coração dos torcedores do Flamengo. Muitos rubro-negros fizeram aquele apelo para o cria voltar ao Ninho do Urubu. Veja a fala do jogador na íntegra e a repercussão. Veja abaixo:

Lucas Paquetá, ex-Flamengo, em ação pelo West Ham durante amistoso contra o Everton (Foto: Patrick McDermott/AFP)

Veja os comentários rubro-negros após fala de Lucas Paquetá sobre o Flamengo

Mais detalhes da entrevista

Absolvido recentemente, Lucas Paquetá, ex-Flamengo, relatou ao telejornal que vive, agora, um momento de alívio e reconstrução depois de quase dois anos marcado por incertezas, desgaste emocional e impacto direto em sua carreira.

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Convocado novamente para a Seleção Brasileira, que fará amistosos na Europa contra Senegal e Tunísia, o meia contou que o processo o acompanhou diariamente, dentro e fora de campo. Segundo ele, lidar com a investigação exigiu apoio psicológico e muita resiliência. A família, afirma, foi o principal alicerce para manter a serenidade nos momentos mais críticos. Lucas Paquetá, ex-Flamengo, ficou meses sem entrar em campo.

O meia revelou que o período mais duro coincidiu com um momento-chave de sua carreira. Ele estava prestes a fechar contrato com o Manchester City quando recebeu a notificação da Federação Inglesa que interrompeu as negociações.

- Todo mundo sabe que realmente eu tinha uma transferência para o City. Provavelmente eu assinaria na semana que recebi a carta (da Federação Inglesa). Falando profissionalmente, eu perdi isso, essa transferência, dar um salto na minha carreira - revelou Paquetá, cria do Flamengo.