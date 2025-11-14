Vidente aponta o vencedor de Sport x Flamengo pelo Brasileirão

Em partida atrasada da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, Sport x Flamengo se enfrentam neste sábado (15), às 18h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco. De olho neste confronto decisivo, o vidente Luís Filho, do canal "Renascer das Cartas" apontou um favoritismo para a equipe comandada por Filipe Luís.

Segundo o tarólogo, os donos da casa terão muita dificuldade durante a criação de jogadas ofensivas. No entanto, Luís Filho apontou que não vai faltar empenho e determinação para a equipe do Sport, que busca a vitória diante de sua torcida.

Por outro lado, o vidente destacou que o Flamengo pode sentir a ausência de alguns jogadores. Segundo ele, a equipe precisa apostar no lado criativo para conseguir construir a vitória durante os 90 minutos. Caso consiga implementar sua estratégia, a equipe rubro-negra pode conquistar os três pontos.

Numa visão geral, o tarólogo reforçou que o Flamengo pode levar a melhor pelo poder de decisão de seus jogadores, principalmente se conseguir neutralizar as ações ofensivas do Sport. No entanto, um empate não está descartado. A tendência é de mais um jogo muito disputado no Campeonato Brasileiro.

Sport x Flamengo

Brigando por objetivos diferentes na tabela de classificação, as equipes começam a definir seu futuro na competição nacional a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco. Empatado em pontos com o Palmeiras, o Flamengo quer reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Já o Sport segue na lanterna e está praticamente rebaixado.

