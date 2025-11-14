Marcelo Hazan, narrador e apresentador da Paramount+, conversou com o Lance! sobre a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti. O jornalista avaliou as chances de Endrick disputar a Copa do Mundo de 2026 e disse que levaria o atacante Pedro, do Flamengo.

continua após a publicidade

A Seleção Brasileira vai disputar os últimos amistosos de 2025 nesta Data-Fifa, e o ciclo para a próxima Copa do Mundo vai chegando perto do fim. No banco do Real Madrid, Endrick tem ficado de fora das últimas convocações. Para Marcelo Hazan, o jovem tem que jogar para ter chances de ir ao Mundial.

➡️Torcedores do Flamengo avaliam troca de ídolo por Neymar: 'Não tem jeito'

- O Endrick precisa jogar, seja no Real Madrid ou sendo emprestado. Precisa de minutos. É uma grande revelação do futebol brasileiro. É um desperdício ele ficar tanto tempo sem jogar futebol. Se jogar, ele tem sim chances de chegar na Copa do Mundo - analisou o narrador.

continua após a publicidade

O posto de centroavante da Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti ainda está em aberto para a Copa do Mundo de 2026. Perguntado, Marcelo Hazan afirmou que Pedro, do Flamengo, merece uma chance com o italiano.

- Pedro é Seleção. Apesar dessa fratura agora, o Pedro eu convocaria com certeza para a Seleção Brasileira. Acho que a gente não tem um 9 como ele. O Richarlison, por exemplo é diferente dele. Pedro tem mais qualidade técnica - respondeu Marcelo Hazan sobre o atacante do Flamengo.

continua após a publicidade

Até aqui, Carlo Ancelotti não convocou Pedro, do Flamengo, nem Endrick, do Real Madrid. Nesta temporada, o atacante do Rubro-Negro conviveu com problemas físicos, mas voltou bem ao time de Filipe Luís.

A situação de Endrick é um pouco diferente. Nesta temporada, sob o comando de Xabi Alonso, o jovem revelado pelo Palmeiras entrou em campo apenas uma vez, mas por opção técnica.

Pedro segurando a mão fraturada em Flamengo x Racing (Foto: Mauro PIMENTEL/AFP)

O que pensa Ancelotti sobre Pedro, do Flamengo, e Endrick, do Real

Na última convocação, durante a coletiva de imprensa, Carlo Ancelotti falou sobre a possibilidade de convocar Pedro, do Flamengo. Segundo o italiano, o centroavante tinha chances de estar na lista se não fosse a lesão no braço.

- Estamos procurando um centroavante nesse perfil. Pedro se lesionou e poderia ser uma oportunidade de ele estar aqui hoje, ou na próxima convocação. Ele pode se recuperar bem e estar na convocação de março - declarou Ancelotti sobre Pedro, do Flamengo.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Em entrevista à Placar, Ancelotti respondeu sobre a possibilidade de Endrick estar na Copa do Mundo de 2026.

- Sim, falei com ele no começo desta temporada. Ele estava lesionado, mas agora está bem, de volta, e tem que pensar com o seu entorno o que é melhor. Falar com o clube, para ver o que é melhor para ele. Endrick é muito jovem, não vai ser o seu último Mundial. Ele pode jogar o Mundial de 2026, porque tem qualidade para isso, mas pode estar no de 2030, também no de 2034 e pode até ser no de 2038 - declarou Ancelotti sobre o cria do Palmeiras.

No papo com o Lance!, Marcelo Hazan pediu Pedro, do Flamengo, na Seleção Brasileira. O jornalista também revelou acreditar na possibilidade de Endrick jogar a Copa do Mundo.