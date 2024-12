Retrospectiva 2024: as principais polêmicas fora de campo envolvendo Neymar

Afastado dos gramados durante praticamente o ano inteiro por conta de lesões, Neymar teve um 2024 marcado por polêmicas fora de campo. Traições, desavenças e suposta filha não reconhecida marcaram os últimos 12 meses do camisa 10 do Al-Hilal, da Arábia Saudita. A seguir, o Lance! relembra os episódios controversos que envolveram o atleta.

continua após a publicidade

➡️ Gabigol define destino para passar virada de ano junto com irmã de Neymar

➡️ Bruna Biancardi faz revelação sobre nova gravidez com Neymar: ‘Foi rápido’

O ano começou de uma forma especial para Neymar. Sem poder jogar, o atacante curtia o início da chegada da filha Mavie, que havia nascido em outubro de 2023, ao lado da namorada Bruna Biancardi. Contudo, as polêmicas envolvendo o nome do atleta começaram logo no início do ano.

Suposta paternidade

Logo em janeiro, Neymar já teve que conviver com um processo referente a uma suposta filha não reconhecida. A húngara Gabriella Gaspar entrou com uma ação na Justiça alegando que o jogador do Al-Hilal e da Seleção Brasileira é pai de sua filha, Yasmin Zoé, de 10 anos.

continua após a publicidade

De acordo com ela, uma relação entre eles em após um jogo do Brasil na Bolívia em 2013 teria originado a jovem. Gabriella é ex-modelo e trabalha atualmente como estoquista em Budapeste, capital da Hungria. Ela pede que o jogador faça um teste de DNA para confirmar a paternidade, além de uma pensão alimentícia de R$ 160 mil.

Até o fim de 2024, o caso ainda não foi solucionado. A assessoria do jogador confirmou o processo mas abordou o assunto de forma genérica, sem dar grandes informações e alertou que o caso corre em sigílo. Neymar não se pronunciou publicamente.

continua após a publicidade

Gabriella Gaspar e Yasmin Zoé, suposta filha de Neymar (Foto: Reprodução)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Filha Helena

Posteriormente, Neymar voltar a rouba as manchetes dos jornais em julho. Na ocasião, o atleta assumiu de forma polêmica a paternidade de Helena, atualmente com 5 meses, filha do relacionamento com a influenciadora Amanda Kimberlly. O caso com a modelo teria acontecido de forma simultânea com o de Bruna Biancardi, que já era mãe de Mavie.

Vale lembrar, que em 2023, o camisa 10 já havia exposto a relação com Bruna após assumir ter a traído com a também influenciadora Fernanda Campos. Na época, os dois chegaram a se separar brevemente após um pedido de desculpas público do atleta.

Além das duas filhas, ele também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto de um relacionamento breve do atleta com a influenciadora Carol Dantas, no início da carreira.

Neymar e Davi Lucca no nascimento de Helena (Foto: Reprodução/Instagram)

Chegada de outra filha

Apesar do cenário, Neymar ainda vive um relacionamento com Bruna Biancardi. Além disso, os dois anunciaram na última quarta-feira (25) uma nova gravidez. A revelação comoveu a internet e partes dos internautas chegaram a criticar o casal. Alguns chegara a atacar a influenciadora, que opta por manter a relação com o atacante mesmo após as traições.

➡️ Próxima de acerto com Galvão para F1, Band define futuro de Sérgio Maurício

Briga com Luana Piovani

Para finalizar, o camisa 10 também se envolveu em uma polêmica além de traição e paternidade. Em maio, Neymar entrou com um processo contra a atriz Luana Piovani por conta de criticas ao apoio do craque ao projeto de privatização de praias.

Os dois chegaram a trocar farpas nas redes sociais antes de entrarem na batalha jurídica. Luana chamou o atacante de "ex-ídolo" e "mau-caráter". O atleta do Al-Hilal respondeu e afirmou que a mulher havia "saído de um hospício".

As criticas da atriz se baseavam na parceria do atleta com a incorporadora Due para a criação da "Rota Due Caribe Brasileiro". O projeto visa erguer 28 imóveis de alto padrão no trecho de 100 km entre os litorais sul de Pernambuco e norte de Alagoas, com previsão de faturamento de até R$ 7,5 bilhões.