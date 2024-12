Próxima de acerto com Galvão para F1, Band define futuro de Sérgio Maurício

De saída da Globo em definitivo, Galvão Bueno está próximo de um acerto com a Band para continuar na TV aberta. De acordo com o colunista Flávio Ricco, do portal "LeoDias", o narrador deve comandar as transmissões da Fórmula 1. Com isso, Sérgio Maurício deve se tornar um dos comentaristas da modalidade.

Sérgio Maurício comanda a Fórmula 1 desde 2021, quando a Band comprou os direitos de transmissão do torneio. No fim da década de 1980, já havia trabalhado na narração da competição, pela Rádio Carioca. Em 1993, o locutor foi contratado pelo Sportv e comandou corridas da Stock Car e Fórmula 1.

Dono de bordões como "Tá Ligado" e "No Capricho", Sérgio Maurício também participou de transmissões do Campeonato Carioca pela Band nos últimos anos. Na passagem por Globo e Sportv, além dos eventos de automobilismo, o narrador participou da cobertura de grandes eventos, como Olimpíadas e Jogos Pan-Americanos.

Futuro de Galvão após saída da Globo

Com o fim do reality show "Craque da Voz", Galvão Bueno deixa a Globo de forma definitiva após mais de 40 anos. Além do acerto encaminhado com a Band para seguir na TV aberta, o narrador de 74 anos também fechou com a Amazon Prime Video para se tornar o principal locutor do serviço de streaming.

A Prime Video comprou os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro e vai exibir jogos como mandantes dos clubes da Liga Forte União a partir de 2025. A plataforma também exibe partidas da Copa do Brasil. Na Band, Galvão Bueno também deve ganhar um programa às noites de segunda-feira.

