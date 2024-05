Atrizes criticam Neymar por projeto que envolve privatização de praias; entenda

Neymar está novamente envolvido em polêmica na área do meio ambiente (Foto: Carl de Souza/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/05/2024 - 13:18 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 29/05/2024 - 16:38

Neymar foi alvo de críticas das atrizes Luana Piovani e Maeve Jinkings por causa da parceria com a incorporadora Due para a criação da "Rota Due Caribe Brasileiro". O projeto visa erguer 28 imóveis de alto padrão no trecho de 100 km entre os litorais sul de Pernambuco e norte de Alagoas, com previsão de faturamento de até R$ 7,5 bilhões. A informação é do jornal "O Globo".

- Estou junto com a Due na criação da 'Rota Due Caribe brasileiro'. Vamos transformar o litoral nordestino e trazer muito desenvolvimento social e econômico para a região. Em breve, mais novidades - anunciou Neymar, que já havia se envolvido em polêmica sobre questões ambientais devido à construção de um lago artificial na casa dele em Mangaratiba (RJ).

Agora, o jogador foi mencionado na campanha feita por ambientalistas contra aquela a chamada PEC da privatização das praias. Um dos vídeos foi da atriz e comunicadora socioambiental Laila Zaid, que classifica Neymar como "um dos apoiadores da ideia". O conteúdo chegou até Luana Piovani, que o compartilhou em sua conta no Instagram com críticas ao jogador:

- Meu sonho é que meus filhos esqueçam Neymar. Imagina se isso é ídolo? - escreveu a atriz.

A postagem de Zaid também foi comentada pela atriz Maeve Jinkings, que chamou o jogador do Al-Hilal e da seleção brasileira de oportunista.

- Gente, o Neymar consegue ser a pessoa mais errada e oportunista do mundo, né? Impressionante como ele é competente nisso, onde tem Lobby de oportunista, tá lá o Neymar - escreveu.

Nota da DUE Incorporadora

A assessoria de imprensa da DUE Incorporadora divulgou a seguinte nota:

"Garantindo a transparência das nossas comunicações, reforçamos publicamente que a responsabilidade ambiental e social são valores imutáveis dentro da nossa empresa e projetos. Cumprimos as mais rigorosas leis de proteção ambiental e realizamos projetos próprios de preservação do meio ambiente. Tais valores e práticas permanecem e permanecerão. Nossos empreendimentos não sofrerão qualquer impacto, seja positivo ou negativo, com a PEC 03/2022, como levianamente imputado por algumas pessoas em seus canais de mídia social e replicado em alguns veículos de comunicação. Nos colocamos à disposição da sociedade, governos e clientes para mais esclarecimentos pelo email [email protected]".