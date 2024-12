Bruna Biancardi faz revelação sobre nova gravidez com Neymar: ‘Foi rápido’

A influenciadora Bruna Biancardi abriu o jogo sobre a nova gravidez com o jogador Neymar. Em um vídeo publicado nas redes sociais, no último sábado (28), a jovem afirmou que a chegada da nova neném foi planejada. O casal havia anunciado a atual gestação na última semana. Eles já são pais da menina Mavie, de 1 ano e 2 meses.

continua após a publicidade

➡️ Próxima de acerto com Galvão para F1, Band define futuro de Sérgio Maurício

➡️ Dois anos sem Pelé: CBF presta homenagem à memória do Rei do Futebol

Bruna relatou que várias pessoas já desconfiavam da gravidez antes do anúncio oficial. Contudo, ela teria esperado o momento certo para confirmar os rumores. Além disso, a influenciadora também declarou que o casal não planeja para a produção. Conforme divulgado, o plano dos dois é de ter mais uma criança, totalizando três filhos.

- Várias pessoas já estavam desconfiando e a barriga na segunda gravidez cresce mais rápido. Por isso que estava ausente daqui (rede social). Mas estou aqui para responder algumas curiosidades. Estamos muito felizes. Outra menininha, que loucura. Vou vestir igual a Mavie, elas vão brincar e crescer juntas, tipo eu e minha irmã - iniciou a influenciadora, antes de completar.

continua após a publicidade

- Depois queremos mais um tá? Tenho que avisar essas coisas, porque se não, meu Deus do céu. Vocês são engraçados, quem não gosta de mim mas me acompanha, adora falar coisa. Então, queremos ter três. Vamos ver se o pessoal da internet libera ou não (risos). Porque se não vão falar que a gravidez não foi planejada. O que não teria problema também. Mas sim, foi planejado, estava tomando remédio e parei. Achávamos que iria durar um pouco mais (a espera)? sim. Mas foi rápido - concluiu.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Filhos de Neymar

Além de Mavie e da nova criança aguardada no relacionamento com Bruna Biancardi, Neymar também tem mais dois filhos. O primogênito é Davi Lucca, de 12 anos, fruto do relacionamento com a influenciadora Carol Dantas. A outra criança é Helena, de 5 meses, da relação polêmica com a modelo Amanda Kimberlly.

continua após a publicidade