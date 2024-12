Rodrigo Muniz é decisivo contra o Chelsea e web vai à locura: ‘Crava muito’

O Fulham venceu o Chelsea de virada por 2 a 1, no Stamford Bridge, no Boxing Day da Premier League. A partida, válida pela 18ª rodada, teve o brasileiro Rodrigo Muniz como estrela da noite. Foi dele o gol que deu a vitória ao Fulham. Nas redes sociais, torcedores foram à loucura com a atuação do atacante.

Até os acréscimos do segundo tempo, a partida estava empatada. Fora de casa, o placar já seria um bom resultado para o Fulham, mas o time queria mais. Foi o atacante brasileiro Rodrigo Muniz, que entrou na partida aos 28 minutos do segundo tempo, quem fez o gol da virada. Faltando apenas dois minutos para o fim do jogo, ele avançou na área e marcou o segundo gol, dando a vitória ao Fulham. Na web, torcedores brasileiros, principalmente flamenguistas, comemoram o gol decisivo.

Veja a repercussão nas redes sociais

O resultado foi ótimo para o Fulham, que, com o resultado, chegou a 28 pontos e pula para a oitava posição da tabela. Além de Muniz, o brasileiro Andreas Pereira fez uma partida discreta. O jogador tem proposta do Palmeiras para retornar ao futebol brasileiro em 2025.

Na Premier League 2024/25, Muniz tem três gols marcados, todos contra times do Big Six inglês: Manchester City, Liverpool e Chelsea. Além disso, os tentos aconteceram em confrontos na casa do adversário do Fulham.

