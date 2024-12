Anos de glórias: confira a trajetória de Gabigol com a camisa do Flamengo

Gabigol disputará, na tarde deste domingo (8), a sua última partida com a camisa do Flamengo. Desde 2019 no clube carioca, o atacante viveu anos memoráveis no Rio de Janeiro. Nesta matéria, o Lance! relembra como foi cada temporada do atleta no Rubro-Negro.

2019: o início de uma história vencedora

O Flamengo anunciou a contratação de Gabigol, por empréstimo, no início de janeiro. A sua estreia pelo Rubro-Negro foi no dia 23 do mesmo mês, no empate por 1 a 1 com o Resende, em Volta Redonda. Já a primeira vez que balançou a rede foi no dia 24 de fevereiro, no Maracanã, na vitória por 4 a 1 diante do Resende.

Em um ano fantástico, que terminou com os títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, o até então camisa 9 marcou 43 gols. Além disso, terminou a temporada como artilheiro das duas competições e com a alcunha de "Rei da América".

Jogos: 59

Gols: 43

Títulos: 3

Gabigol comemorando o segundo gol do Flamengo na final contra o River Plate (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

2020: mais um Brasileiro para conta

No mesmo ritmo do ano anterior, Gabigol, contratado pelo Fla, começou 2020 levantando a taça da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana. Após a paralisação do futebol por conta da pandemia, o atacante foi fundamental na conquista do bicampeonato brasileiro. O ano ainda contou com o título do Carioca (mais um estadual).

Jogos: 43

Gols: 27

Títulos: 4

Gabigol comemorando gol em 2020 (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

2021: a primeira grande frustração

Foi em 2021 que Gabigol sofreu a primeira grande frustação com a camisa do Flamengo. Afinal, o time carioca perdeu a final da Libertadores para o Palmeiras em Montevidéu, no Uruguai. Na partida, o atacante marcou o gol rubro-negro (derrota por 2 a 1). Ele, aliás, terminou como artilheiro da competição (mais uma vez).

Mas, apesar da derrota na decisão, o jogador foi importante na conquista do tricampeonato do estadual, além da Supercopa do Brasil, pelo segundo ano consecutivo.

Jogos: 45

Gols: 34

Títulos: 2

Gabigol na final da Libertadores em Montevidéu (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

2022: dupla fantástica com Pedro

A temporada de 2022 revelou um Gabigol mais criativo. Afinal, ao formar dupla com Pedro, o centroavante deixou de ser a referência dentro da área, para ser peça fundamental na equipe de Dorival Júnior como armador. Entretanto, isso não fez com que ele deixasse de chamar a responsabilidade na final da Libertadores, marcando o gol do título contra o Athletico.

Outra passagem marcante de Gabriel Barbosa naquele ano foi a sua reação após converter a cobrança de pênalti na final da Copa do Brasil contra o Corinthians, incendiando o Maracanã. Anteriormente, nas oitavas de final, convocou os torcedores a fazerem o "inferno rubro-negro" no jogo de volta.

No final do ano, Gabigol recebeu a camisa 10 de Diego Ribas, em um dia histórico nessa relação.

Jogos: 63

Gols: 31

Títulos: 2

Pedro e Gabigol comemorando gol pelo Flamengo (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

2023: único ano sem título

O ano passado foi o único em que Gabigol não foi campeão com o Flamengo. O time rubro-negro acumulou frustrações, como no Carioca, no Mundial e na Libertadores. Na temporada, a equipe teve três treinadores: Vitor Pereira, Sampaoli e Tite. Com o último, aliás, ele teve menos espaço no elenco.

Jogos: 58

Gols: 20

Títulos: 0

Gabigol com a camisa 10 do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

2024: de reserva ao heroísmo em mais um título

A temporada atual começou com cenário turbulento para Gabigol, apesar do título estadual. Ainda sem espaço com Tite, em um cotidiano de poucas interações entre as partes, o atacante foi suspenso por tentar fraudar exame de antidoping. Ele precisou ficar afastado das atividades do clube até conseguir efeito suspensivo em abril.

O ambiente para o goleador, que seguia sem espaço, ficou ainda mais complicado quando ele apareceu vestindo a camisa do Corinthians em sua casa. O caso resultou na perda da camisa 10, assumindo o número 99.

Com a demissão de Tite, Filipe Luís assumiu o comando técnico rubro-negro e Gabigol ganhou novas oportunidades. Sem Pedro, machucado, foi ele que decidiu a conquista da Copa do Brasil, com dois gols na final.

Jogos: 37

Gols: 7

Títulos: 2