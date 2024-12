Atitude de Andreas Pereira após substituição enlouquece torcida do Palmeiras

Animada com as notícias de que o Palmeiras está investindo fortemente na contratação de Andreas Pereira, a torcida palmeirense enxergou um significado oculto na reação do jogador ao ser substituído na partida contra o Chelsea, no Boxing Day da Premier League, nesta quinta-feira (26). O Palmeiras enviou uma proposta de 20 milhões de euros (cerca de R$ 128,9 milhões na atual cotação) pelo meia e aguarda uma resposta do Fulham nos próximos dias.

O jogador de 28 anos é titular da equipe inglesa e visto internamente como peça importante para o elenco. No entanto, Andreas não esteve bem na partida contra os Blues e deixou o campo sorrindo, o que foi suficiente para animar ainda mais os torcedores do Palmeiras.

Torcida do Palmeiras se anima com a atitude de Andreas

Chelsea x Fulham

O Fulham venceu o Chelsea de virada por 2 a 1, no Stamford Bridge, no Boxing Day da Premier League. A partida, válida pela 18ª rodada, teve o brasileiro Rodrigo Muniz como estrela da noite. Foi dele o gol que deu a vitória ao Fulham. Além de ajudar o time a subir na tabela da competição, resultado também colocou fim a um jejum de 45 anos do Fulham sem vencer o Chelsea em Stamford Bridge.

Jogadores do Fulham após gol de Rodrigo Muniz (Foto: Glyn Kirk/AFP)

O que é o Boxing Day?

Por definição, o Boxing Day é um termo utilizado em diversos países que têm o inglês como sua principal língua, para designar o feriado que acontece no dia posterior ao Natal, ou seja, dia 26 de dezembro.

Na Premier League, e também no futebol inglês, o Boxing Day nada mais é do que a rodada que acontece no dia após ao Natal, com o mesmo nome do feriado. Todos os times, de todas as divisões do futebol da Inglaterra, obrigatoriamente jogam neste dia.