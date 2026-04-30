No Brasil, Shakira posa com camisa de dois gigantes da Série A; veja

A passagem de Shakira pelo Brasil já está dando o que falar e não é só pela expectativa do megashow em Copacabana. Apaixonada por futebol, a cantora surpreendeu ao posar com camisas de dois gigantes da Série A, movimentando torcedores nas redes sociais.

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Nesta quinta-feira (30), o perfil do Maracanã publicou fotos da cantora com as camisas de Flamengo e Fluminense.

Confira:

Shakira vai ao Maracanã e posa com camisa do Flamengo e do Fluminense — Foto: Reprodução/Instagram/@luizfrancad

A relação da artista com o esporte não é novidade. Ex-companheira do ex-zagueiro Gerard Piqué, Shakira também é responsável por um dos maiores sucessos da história das Copas do Mundo, a música Waka Waka (This Is Africa), tema oficial da Copa do Mundo FIFA 2010, que acumula bilhões de reproduções.

Show histórico no Rio

A cantora é a grande atração do evento Todo Mundo no Rio 2026, que promete parar a orla de Rio de Janeiro. O projeto, organizado pela prefeitura, segue consolidado no calendário da cidade até pelo menos 2028.

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Além do show principal de Shakira, o evento contará com apresentações de grandes nomes da música brasileira. Na abertura, o comando fica com Vintage Culture e Maz. Já o encerramento terá shows de Papatinho e Melody.

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Estrutura gigante e público esperado

A expectativa da Prefeitura é de um público entre 2 milhões e 2,5 milhões de pessoas, superando números impressionantes de edições anteriores. Para comportar a grandiosidade, o palco terá cerca de 1.500 m² — maior do que os usados nos últimos anos.

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O evento já mostrou sua força desde a estreia. Em 2024, Madonna reuniu cerca de 1,6 milhão de pessoas com a turnê The Celebration Tour. Já em 2025, foi a vez de Lady Gaga atrair mais de 2,1 milhões de fãs com a The Mayhem Ball.

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