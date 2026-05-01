Todo mundo no Rio: para qual time a cantora Shakira torce?
Cantora, que é ex-namorada do espanhol Piqué, é fã de futebol
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A cantora colombiana Shakira mantém uma relação especial com o futebol ao longo de sua carreira. Ela se apresentou em edições da Copa do Mundo FIFA, esteve diretamente ligada ao sucesso do torneio de 2010 e também desenvolveu projetos sociais conectados ao esporte.
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Time do coração
Nascida em Barranquilla, na Colômbia, Shakira é torcedora declarada do Junior Barranquilla. A cantora nunca escondeu a paixão pelo clube e, ao longo dos anos, já apareceu diversas vezes vestindo a camisa da equipe.
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Além das fotos com o uniforme, ela também costuma celebrar conquistas do Junior nas redes sociais, reforçando a ligação com o time de sua cidade natal. A relação é tão forte que a artista ganhou até um monumento nos arredores do Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, casa do clube — palco que também já recebeu apresentações da cantora.
Um dos momentos mais marcantes dessa conexão com o futebol aparece no clipe da música La Bicicleta, onde Shakira veste a camisa do Junior, misturando cultura pop e paixão esportiva.
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Show histórico no Rio
A cantora desembarcou no Brasil para ser a grande atração do projeto "Todo Mundo no Rio". O show gratuito acontece no dia 2 de maio de 2026, na Praia de Copacabana, em Rio de Janeiro.
O evento já se consolidou como um dos maiores do mundo. Em 2024, Madonna reuniu cerca de 1,6 milhão de pessoas. No ano seguinte, Lady Gaga levou mais de 2 milhões de fãs à orla carioca.
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