Neto aponta melhor em campo em vitória do Corinthians: 'Jogou muita bola'

O Corinthians venceu o Peñarol por 2 a 0, na última quinta-feira (30), na Neo Química Arena, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Após a partida o ex-jogador Neto apontou o melhor jogador do Timão na vitória diante do clube uruguaio.

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Durante a transmissão da partida, pela Rádio Craque Neto, o apresentador rasgou elogios para o zagueiro Gustavo Henrique. Para ele, o camisa 13 foi o principal jogador do clube paulista. Gabriel Paulista e Rodrigo Garro também ganharam destaque.

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— Parabéns Gustavo Henrique, jogou muita bola. Foi o craque. Gabriel Paulista, o Garro também. Há muito tempo que o Corinthians não tinha uma preparação física como essa. O time jogou muito bem. São nove pontos e liderança geral da Libertadores — disse o ex-jogador.

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Gustavo Henrique em Corinthians x Peñarol pela Libertadores (Foto: Miguel SCHINCARIOL/AFP)

Como foi Corinthians x Peñarol?

Texto por: Guilherme Lesnok

O Corinthians fez um primeiro tempo praticamente perfeito, criou as principais chances e pouco deixou o Peñarol jogar. O Timão abriu o placar cedo, aos 11 minutos, com o zagueiro Gustavo Henrique, após cobrança de falta de Rodrigo Garro. O segundo gol saiu aos 24, quando Yuri Alberto atuou como garçom e deixou Lingard livre para ampliar a vantagem. O volante André ainda marcou mais uma vez, mas a arbitragem anulou o lance por toque de mão de Lingard.

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Com o placar garantido e com o Peñarol oferecendo poucos riscos, o Corinthians dominou a posse de bola, criou chances e administrou a partida. Rodrigo Garro teve duas oportunidades em cobranças de falta e, em uma delas, obrigou Washington Aguerre a fazer grande defesa, garantindo uma derrota "modesta" que poderia ter sido maior pelo bom desempenho do time alvinegro. Ainda houve tempo para Fernando Diniz rodar o elenco e dar oportunidades a outros atletas, como Kaio César, Pedro Raul e Labyad, que buscam espaço na equipe.

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