Renato Mauricio Prado rasga elogios a jogador do Flamengo

Autor dos dois gols na vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Grêmio, pela terceira rodada do Brasileirão, o uruguaio De Arrascaeta foi bastante elogiado pelo jornalista Renato Mauricio Prado, na coluna pessoal do UOL. Além disso, o colunista aproveitou para criticar o momento de Gabriel Barbosa, que não vive boa fase no Cruzeiro.

Confira trechos da coluna de Renato Mauricio Prado:

- Pois é, Giorgian, tanta gente querendo decretar o seu fim. Quantos ingratos esquecendo os dois Brasileiros, as duas Libertadores e as duas Copas do Brasil vencidos, com brilho e protagonismo valioso do seu futebol? - disse o jornalista.

- Ok, seu antigo companheiro Gabriel também fez isso tudo e hoje em dia parece um ex-atleta que não percebeu o tempo passar. Nunca foi o seu caso. Jamais deixou de haver postura e profissionalismo - disparou Renato Mauricio Prado.

- O futuro do Flamengo na temporada depende diretamente do desempenho de seus jogadores tecnicamente superdotados. E Giorgian de Arrascaeta é um dos mais importantes deles - escreveu o jornalista.

Arrascaeta lamenta durante partida contra o Vasco (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

- Se estiverem bem fisicamente, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson podem formar o melhor quarteto de meio-campo do continente. Quando e se Pedro voltar à velha forma, o rubro-negro terá motivos de sobra para ser otimista em relação a todos os títulos que disputará na temporada - finalizou.

Veja como foi a vitória do Flamengo sobre o Grêmio:

O primeiro tempo contou com um amplo domínio do Flamengo, que abriu o placar logo aos três minutos. Edenilson desviou passe de Michael, e a bola caiu nos pés de Arrascaeta. O camisa 10 da Gávea tirou o goleiro Tiago Volpi da jogada e empurrou a bola para o fundo da rede. A equipe de Filipe Luís encontrou muita facilidade para chegar ao setor ofensivo. Entretanto, faltou efetividade no último passe para ir ao intervalo com uma vantagem mais ampla no marcador.

O Imortal voltou melhor para o segundo tempo. Pavón, por exemplo, finalizou duas vezes com perigo no gol de Rossi nos primeiros seis minutos. O Flamengo, no entanto, voltou a balançar a rede aos 22'. Cebolinha, que saiu do banco, ganhou da marcação e lançou Arrascaeta, que chutou com muita categoria, sem chance para o goleiro.

Em desvantagem no placar, o Grêmio não conseguiu se reerguer em campo, e viu o Flamengo seguir com o domínio da bola. O time rubro-negro controlou o jogo e leva os três pontos para o Rio de Janeiro.