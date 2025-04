Arrascaeta celebra fase artilheira no Flamengo

Arrascaeta foi o responsável pela vitória do Flamengo por 2 a 0 contra o Grêmio neste domingo (13), pela terceira rodada do Brasileirão. Afinal, o meia marcou os dois gols na Arena do Grêmio. Artilheiro do torneio ao lado de Vegetti, do Vasco, o uruguaio celebrou esse momento.

- Feliz, feliz por ajudar o time. Sempre difícil conseguir os três pontos fora casa. Temos que tratar cada jogo como uma final. Hoje fizemos um grande jogo e vamos voltar felizes para casa - disse Arrascaeta.

Arrascaeta comemora gol pelo Flamengo contra o Grêmio (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Como foi o jogo

O primeiro tempo contou com um amplo domínio do Flamengo, que abriu o placar logo aos três minutos. Edenilson desviou passe de Michael, e a bola caiu nos pés de Arrascaeta. O camisa 10 da Gávea tirou o goleiro Tiago Volpi da jogada e empurrou a bola para o fundo da rede. A equipe de Filipe Luís encontrou muita facilidade para chegar ao setor ofensivo. Entretanto, faltou efetividade no último passe para ir ao intervalo com uma vantagem mais ampla no marcador.

Os jogadores do Grêmio reclamaram de um toque do braço de Gerson na bola. O VAR, no entanto, não recomendou a revisão do lance, uma vez que houve um desvio anterior no corpo do rubro-negro. Em casa, o Imortal fez um primeiro tempo abaixo, diante de um forte adversário.

Segundo tempo

O Imortal voltou melhor para o segundo tempo. Pavón, por exemplo, finalizou duas vezes com perigo no gol de Rossi nos primeiros seis minutos. O Flamengo, no entanto, voltou a balançar a rede aos 22'. Cebolinha, que saiu do banco, ganhou da marcação e lançou Arrascaeta, que chutou com muita categoria, sem chance para o goleiro.

Em desvantagem no placar, o Grêmio não conseguiu se reerguer em campo, e viu o Flamengo seguir com o domínio da bola. O time rubro-negro controlou o jogo e leva os três pontos para o Rio de Janeiro.

