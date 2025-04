Arrascaeta cita falhas e valoriza adversário do Flamengo após derrota na Libertadores

O Flamengo perdeu para o Central Córdoba, da Argentina, por 2 a 1 no Maracanã nesta quarta-feira (9), em partida válida pela fase de grupos da Libertadores. Após o réves, Arrascaeta, titular no confronto, reconheceu os méritos do adversário, e detalhou a dificuldade de buscar a vitória após o Rubro-Negro sofrer dois gols no primeiro tempo.

Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp.

- A equipe adversária também tem seus pontos positivos. Acharam dois gols em momentos que foram cruciais para nós. Nós criamos situações de gol, mas a bola não entrou. Temos que melhorar isso. O nosso time tem o modelo de jogo de ir para cima. Encontramos um rival que tinha dois pontas muito rápidos. Na bola parada conseguiram os dois gols, a partir daí ficou mais difícil. Nós continuaremos do mesmo jeito indo atrás do resultado - disse o uruguaio.

Próxima partida do Flamengo na Libertadores

O próximo compromisso do Flamengo na Libertadores será no dia 22 de abril, quando visita a LDU no Equador. Apesar da altitude da cidade equatoriana, o uruguaio afirmou que o time brasileiro não mudará o seu jeito de jogar.

- Acredito que vamos para Quito para jogar do mesmo jeito, independente do que aconteceu hoje aqui. A gente tem o nosso modelo de jogo. Buscaremos o resultado desse jeito - afirmou Arrascaeta.

Como foi o jogo entre Flamengo e Central Córdoba

O Flamengo começou a partida levando perigo ao gol do Central Córdoba logo no primeiro minuto. Juninho teve duas chances claras de abrir o placar. Sem aproveitar as oportunidades, o Rubro-Negro viu o time argentino balançar a rede aos 24 minutos com Leonardo Heredia, em cobrança de pênalti (Léo Pereira colocou a mão na bola). Após sofrer o gol, a equipe de Filipe Luís se lançou ao ataque e voltou a criar jogadas de perigo.

Arrascaeta, do Flamengo, reconhece méritos do Central Córdoba na Libertadores (Foto: Divulgação)

O árbitro Cristian Garay chegou a marcar um pênalti em Bruno Henrique, mas o VAR informou que a falta de Moyano foi fora da área. O Central Córdoba voltou a estufar a rede aos 43', quando Florentín acertou boa cabeçada no gol de Rossi. Os torcedores do Flamengo vaiaram a equipe na saída para o intervalo.

Segundo tempo

Em busca da virada, o Flamengo voltou para a partida com três novidades: Wesley, Erick Pulgar e Gerson. O time mudou de postura e o resultado veio em campo. De La Cruz, de falta, diminuiu aos 15'. A equipe de Filipe Luís seguiu pressionando o adversário, mas sem criatividade. Pedro, que entrou na partida no segundo tempo (retornou de lesão após longo período fora), não teve muitas oportunidades. Bruno Henrique, já nos acréscimos, mandou a bola na trave. Sem o gol rubro-negro, o Central Córdoba venceu por 2 a 1.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance!