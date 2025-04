Giorgian Arrascaeta foi o grande nome da vitória do Flamengo na vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio, fora de casa. Ele marcou os dois gols que decidiram o confronto e ainda de quebra, fez a equipe assumir a liderença do Brasileirão. Sua atuação não passou despercebida pela web, que elogiou muito a atuação do camisa 10, por meio do X, antigo Twitter, torcedores elogiaram a atuação do jogador.

Com os dois tentos anotados, o uruguaio chegou 78 gols marcados com a camisa do Rubro-Negro, sendo o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do clube. Estando apenas atrás de Doval, com 95 tentos marcados.

Confira os tweets abaixo:

Como foi a vitória do Flamengo sobre o Grêmio?

O Flamengo dominou o primeiro tempo inteiro e abriu o placar com apenas três minutos. Edenilson desviou passe de Michael, e a bola caiu nos pés de Arrascaeta, que tirou Tiago Volpi da jogada e empurrou a bola para o fundo das redes. Após abrir o placar, o campeão da Supercopa do Brasil chegava com facilidade, mas não conseguiu marcar o segundo. Mesmo assim criou inúmeras chances de ampliar ainda mais o marcador.

Os donos da casa voltaram melhor para a etapa final, levando mais perigo e Pavón assustou duas vezes com perigo contra a meta de Rossi. No entanto, logo na sequência, o uruguaio brilhou outra vez. Cebolinha, que veio do banco, ganhou da marcação e lançou Arrascaeta, que bateu com muita categoria, sem chance para o goleiro. Após marcar o segundo, o Flamengo dominou as ações da partida e controlou o jogo.

O que vem por aí?

Na meio da semana, o Flamengo vai receber o Juventude no Maracanã, na próxima quarta-feira (13), às 21h30. Após isso, o Rubro-Negro vai fazer o clássico diante do Vasco no próximo sábado (19), às 18h30 (horário de Brasília).