Zico comenta troca de técnicos e analisa momento do Flamengo

O maior ídolo da história do Flamengo, Zico, comentou o momento atual vivido pelo clube e analisou as recentes mudanças no comando técnico durante participação no Fut&Papo, do Lance!. Em resposta ao jornalista Lucas Bayer, o ex-camisa 10 analisou a fase da equipe e também falou sobre Filipe Luís.

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Ao abordar o cenário recente, Zico comparou a situação com episódios que vivenciou no próprio clube, citando mudanças no comando mesmo após conquistas importantes.

— Eu passei muito por isso, por essas mudanças. O Carpegiani ganhou tudo, assim como o Filipe Luís, mas quando não foi bem, acabou sendo trocado. A torcida começou a reclamar, e a maneira como aconteceu é o que pegou todo mundo de surpresa — afirmou.

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Carpegiani em coletiva de imprensa pelo Flamengo em 2018 (Foto: Reprodução)

O Galinho também criticou a forma como algumas decisões são conduzidas dentro do futebol, defendendo mais transparência com profissionais identificados com o clube.

— Pelo que o Filipe sempre foi, como torcedor e jogador, ele deveria ter sido chamado e informado: "está acontecendo isso, isso". Mas no futebol as decisões são de momento — completou.

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Zico ainda relembrou casos semelhantes, como o do técnico Jayme de Almeida, que, segundo ele, também enfrentou situações delicadas em sua saída.

— Isso aconteceu com o Jayme também. Muitas vezes o treinador acaba sendo demitido sem nem saber direito o que está acontecendo — disse.

Apesar das críticas, o ex-jogador destacou o alto nível de investimento do Flamengo nos últimos anos e demonstrou confiança na continuidade do trabalho com o Leonardo Jardim.

— O Flamengo investe, tem investido e procura colocar um time à altura. Venceu muita coisa no ano passado, trouxe um cara muito bom. Que ele seja feliz, que consiga dar sequência ao trabalho, conquistar vitórias e títulos — declarou.

Filipe Luís e futuro como treinador

Zico também comentou sobre o potencial de Filipe Luís como treinador, destacando a dedicação do ex-lateral ao futebol.

— Eu acho que ele tem um grande conhecimento. Pode ser usado aqui ou na Europa. É um cara apaixonado por futebol, vive isso o tempo todo. Sai de férias e está vendo jogo. Eu até brinco com ele: "vai viver, tomar um vinho". Mas ele é totalmente focado nisso — afirmou.

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A saída de Carpegiani em 2018

A fala de Zico remete a episódios antigos no clube, como a saída de Carpegiani em 2018. Campeão mundial pelo Flamengo em 1981, o treinador retornou ao clube naquele ano, mas teve uma passagem curta.

Carpegiani deixou o comando após a eliminação na semifinal do Campeonato Carioca, em meio a um ambiente conturbado nos bastidores. Em entrevistas posteriores, o técnico revelou conflitos internos e insatisfações no elenco, além de episódios envolvendo dirigentes.

Na ocasião, o treinador destacou que sua saída já era considerada internamente e que decisões administrativas tiveram peso no desfecho. O episódio também foi marcado por mudanças abruptas na comissão técnica, incluindo a saída de Jayme de Almeida, o que gerou surpresa até mesmo entre os profissionais envolvidos.

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