Diego Alves elogia Rossi e destaca identificação do goleiro com o Flamengo

Diego Alves, um dos ídolos recentes do Flamengo, esteve presente no segundo dia do Rio Fut Summit, realizado na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Após a palestra, o ex-jogador conversou com a imprensa e comentou o atual momento da equipe, exaltando o trabalho do goleiro Rossi, um dos protagonistas do título da Libertadores de 2025.

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— O Rossi, com certeza, já é um ídolo. É um goleiro marcado na história por tudo o que fez nas competições, pela importância que tem e pelo que representa. Além dos títulos, a identificação com o torcedor é fundamental, e ele transmite todas essas características para se consolidar como ídolo — afirmou Diego Alves.

Ao falar sobre o momento do Flamengo, o ex-goleiro preferiu não se aprofundar na mudança no comando técnico, que contou com a saída de Filipe Luís e a chegada de Leonardo Jardim. Ainda assim, desejou sucesso ao treinador português.

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— Não tenho como avaliar porque não acompanho o dia a dia. Seria superficial falar sobre o trabalho do Leonardo Jardim. Desejo sorte a ele. Está em um clube de enorme pressão, com uma torcida maravilhosa. Já demonstrou que é um grande treinador, e agora é seguir em frente.

Rossi, goleiro do Flamengo (Foto: Rebeca Schumacker/OfotogrÃ¡fico/Gazeta Press)

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